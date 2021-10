von Heinz Vollmar

Bei ihrer Mitgliederversammlung riet die Fraktionsvorsitzende Karin Reichert-Moser, abzuwarten, wie sich der Haushalt bis zum Ende dieses Jahres weiterentwickelt. Daher sollte man auch bei den bisherigen Planungen bleiben und aufgrund von sich abzeichnenden Verbesserungen nicht gleich weitere Vorhaben aufgreifen.

Rückblick

In ihrem Bericht, der die Jahre 2019 und 2020 abdeckte, erinnerte sie daran, dass die Verwaltung und der Gemeinderat durch die Haushaltssituation sehr gefordert gewesen seien. Die Folgen der Corona-Pandemie sowie der Gewerbesteuereinbruch seien dafür im Wesentlichen verantwortlich gewesen. Nun gehe es darum, die entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen mit strategischen Zielen zu verbinden. Dies gehe jedoch nur mittel- und langfristig, denn kurzzeitige Maßnahmen alleine würden nicht ausreichen, um die Krise in den kommenden Jahren zu bewältigen. Um dies zu erreichen, sollten beispielsweise auch etwaige Gebührenerhöhungen in kürzeren Abständen überprüft und dann umgesetzt werden. Allein dadurch könnten viele Aufgeregtheiten vermieden werden. Im Übrigen sollten Erhöhungen zum besseren Verständnis nicht in Prozenten, sondern in Euro und Cent sowie auf Monat und Tag heruntergebrochen werden.

Zu den Schwerpunkten, mit denen sich ihre Fraktion beschäftigte, zählte sie das zentrale Feuerwehrhaus, die Digitalisierung, Bebauungspläne, die Schulentwicklungsplanung, den Nahwärmeausbau sowie die Neustrukturierung der Stadtwerke. Darüber hinaus nannte sie die Planungen für eine muslimische Kindertagesstätte sowie den Waldkindergarten in Nordschwaben.

Aus dem Kreistag

Über die Arbeit der Kreistagsfraktion berichtete bei der Versammlung deren Vorsitzender Ulrich May. Auch er erinnerte an eine gewisse Enge im Kreishaushalt. Dennoch teilte er mit, dass der Hebesatz für die Kreisumlage im kommenden Jahr nicht erhöht werden soll. Weiter skizzierte er die Fortschreibung der wichtigsten Projekte auf Kreisebene für das Jahr 2022. So auch in Bezug auf den klimaschonenden Umbau des Verkehrs im Landkreis Lörrach.

Als Vorzeigeprojekte bezeichnete er die Fertigstellung der Baulichkeiten für die Kfz-Ausbildung in Rheinfelden, die unternehmensunabhängige interkommunale Wärmeplanung sowie den Breitbandausbau durch den Zweckverband. Zufriedenstellend würde darüber hinaus der Bau des Zentralklinikums und des neuen Landratsamtes verlaufen und auch hinsichtlich der Planungen für die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke sei man einen Schritt weitergekommen, so der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Kreistag. Mit Sorge betrachtete er indes die Steigerungen bei den Sozialausgaben im kommenden Jahr, die er mit zirka Millionen Euro bezifferte.

Ausblick

Einig waren sich die Freien Wähler Rheinfelden darüber, dass es sowohl auf Stadt wie auch auf Kreisebene wichtig sei, in schwierigen Zeiten Politik mit Augenmaß zu betreiben. Dafür würden die Freien Wähler stehen, so auch die Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Karin Reichert-Moser. Sie sprach sich auch weiterhin für ein umsichtiges und weitsichtiges Handeln aus, so auch in personeller Hinsicht. Auf diese Weise könnte man dafür sorgen, dass sich die liquiden Mittel im Hinblick auf die zukünftigen Aufgaben weiter positiv entwickeln können. In Bezug auf die Kommunalwahlen im Jahr 2024 rief der Vorsitzende, Ralf Glück die Mitglieder auf, schon jetzt auf die Suche nach geeigneten Kandidaten zu gehen, die auf der Liste der Freien Wähler Rheinfelden für ein Gemeinderatsmandat kandidieren wollen.