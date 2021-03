von Verena Pichler

Frau Stöcker, wie hätten Sie das Wochenende verbracht, wenn nicht Corona wäre?

Ich wäre am Samstagmorgen zum Frauen-Kultur-Frühstück ins Gambrinus gegangen, eine gute Gelegenheit, um mit unterschiedlichen Frauen ins Gespräch zu kommen. Abends wäre vielleicht das Konzert eines hiesigen Musikvereins angestanden. Am Sonntag wäre ich in der Natur gewandert oder hätte eine Kunstausstellung besucht und Büroarbeit erledigt, weggeschafft, was ich unter der Woche nicht erledigen konnte.

Was haben Sie stattdessen gemacht?

Am Samstag habe ich am CDU-Wahlstand in Lörrach geholfen. Am Sonntag war ich in der Natur unterwegs, das versuche ich seit Corona regelmäßig zu machen. Dann habe ich meine Mails aufgearbeitet, durch die Corona-Pandemie wurde die Zahl nicht weniger.

Wie geht es Ihnen mit den Beschränkungen? Was hilft Ihnen in der Krise?

Bisher hat mir sehr geholfen, dass meine Familie gesund geblieben ist, dafür bin ich dankbar. Auch, dass wir in unserer Region mit wenigen Schritten im Grünen sind. Deshalb haben mir die Beschränkungen weniger ausgemacht. Aber nun zehrt es an den Nerven. Mich bedrücken die wirtschaftlichen Folgen sehr gerade für die Selbstständigen, den Handel und die Gastronomie. Es gibt Konzepte für eine Öffnung. Wir müssen sie nur zulassen.

Neben den wirtschaftlichen Folgen sind es auch die sozialen, die immer mehr Menschen beschäftigen. Leidtragende sind gerade auch Frauen, die doppelt und dreifach belastet werden.

Das stimmt und das bekomme ich leider auch aus unserer Stadt gespiegelt. Frauen versuchen – neben dem Homeoffice – in der Familie alles zu regeln, kümmern sich nicht nur um die Kinder und sind Ersatzlehrerin, sondern auch um betagte Eltern und Nachbarn. Gleichzeitig fehlen Angebote für Frauen, bei denen sie sich austauschen oder Rat holen können, Zeit für sich haben, sei es im Familienzentrum oder auch beim Vereinssport mit Freunden. Kommen dann noch beengte Wohnverhältnisse oder finanzielle Sorgen hinzu, wird die Lage sehr ernst.

Zur Person Diana Stöcker ist seit fünf Jahren Bürgermeisterin von Rheinfelden und zuständig für die Bereiche Soziales, Integration, Kultur, Öffentliche Ordnung und Bürgerdienste. Der Gemeinderat wählte sie im Mai 2015 im ersten Wahlgang unter vier Bewerbern. Vor ihrem Amt in Rheinfelden war Stöcker 16 Jahre Geschäftsführerin des Innocel Innovations-Center der Stadt Lörrach. Im Oktober 2020 verkündete die 50-jährige Christdemokratin, für die Nachfolge Armin Schusters im Bundestag zu kandidieren.

Was kann die Politik tun, um Frauen in dieser Hinsicht zu unterstützen?

Die Hilfsangebote oder Strukturen, die vor Corona da waren, erhalten und wenn nötig ausbauen. Im sozialen Bereich dürfen wir nicht sparen, auch wenn – wie in Rheinfelden – gerade das Geld fehlt. Der Staat investiert so viel, um die Corona-Folgen abzumildern, das muss auch im sozialen Bereich passieren.

Auf die Belange der Frau macht seit 1921 jedes Jahr der Weltfrauentag am heutigen 8. März aufmerksam. Brauchen wir einen solchen Tag auch heute noch?

Unbedingt, es braucht Öffentlichkeit für Frauenthemen. Ich finde den Tag auch wichtig, um an alle Frauen zu erinnern, die sich vor uns für Gleichberechtigung eingesetzt haben. Dass wir die, obwohl wir 50 Prozent der Bevölkerung stellen, auch heute noch nicht erreicht haben, zeigt zum Beispiel der Blick auf Führungspositionen, sei es in der Wirtschaft oder in der Politik.

Sie sind eine Frau in Führungsposition, sind die erste Bürgermeisterin der Stadt. Gerade bewerben Sie sich um das Direktmandat im Wahlkreis Lörrach-Müllheim und im Falle Ihrer Nominierung und Wahl wären Sie erst die dritte Frau, die den Wahlkreis in Berlin vertritt. Wie sehr beeinflusst Sie das?

Ich war in meinem Berufsleben öfter die „erste Frau“, das hat mich tatsächlich nie beschäftigt. Aber viele Bürgerinnen haben sich dahingehend geäußert, als ich Bürgermeisterin wurde. Dass sie es toll finden, dass nun auch eine Frau in der Verwaltungsspitze ist.

Denken Sie, dass Frauen heute mehr Zuspruch oder Ermutigung brauchen, vielleicht auch um Führungspositionen anzustreben?

Ich glaube, dass Menschen, egal welchen Geschlechts, Vertrauen in die eigene Stärke bekommen müssen. Das habe ich in meinem Leben vor allem auch jungen Menschen versucht zu vermitteln: die Stärken stärken.

Im 100. Jahr des Weltfrauentags tritt mit Angela Merkel die erste Kanzlerin Deutschlands ab. Ihre Partei schickt drei Männer ins Rennen um den Posten.

Auch ich hätte mir gewünscht, eine Frau unter den Kandidaten zu finden. Wenn jetzt ein Mann Kanzler werden wird, fände ich das gar nicht schlimm (lacht). Aber dann sollte eine Frau Bundespräsidentin werden.

Was bringt diese Woche noch für Sie?

Heute Abend tagt der Sozialausschuss und wir werden unter anderem über den Waldkindergarten in Nordschwaben diskutieren. Ein schönes Projekt, das hoffentlich bald zustande kommt. Dann wird mich das 100-Jahr-Jubiläum der Stadt beschäftigen und natürlich – Corona, jeden Tag.