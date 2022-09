von Verena Pichler

Wenn am Wochenende wieder die von Gewerbeverein und Süma Maier gemeinsam lancierte Veranstaltung „Märkte“ die Innenstadt belebt, wird es erstmals einen Künstlermarkt im Kastanienpark geben. Treibende Kraft dahinter ist Frank Brauer, Malermeister, Hobbykünstler und bald frisch gebackener Gemeinderat für die Sören-Fraktion.

Rund 15 Künstlerinnen und Künstler werden am Sonntag, 11. September, ihre Werke vorm Rathaus zeigen. Auch Brauer selbst wird einen Stand haben und dort seine aus Tot-und Schwemmholz gefertigten Lampen präsentieren. „Ansonsten haben wir verschiedene Stilarten von Malerei dabei, aber auch einen Drechsler“, sagt Brauer. Das Spektrum hätte nach seinem Geschmack größer sein können, denn er weiß von vielen Rheinfelderinnen und Rheinfeldern, die sich künstlerisch betätigen. „Aber für viele ist der Schritt in die Öffentlichkeit vielleicht noch etwas ungewohnt.“

Die Veranstaltung „Märkte“ Rheinfelden: Samstag, 10. September, 11 Uhr bis 18 Uhr, und Sonntag, 11. September, 11 bis 18 Uhr. Der Sonntag ist verkaufsoffen (13 Uhr bis 18 Uhr). Mit Leistungsschau der Rheinfelder Unternehmen und Warenmarkt. Premiere hat der Künstlermarkt im Kastanienpark.

Dabei ist es für Brauer genau das, was diese Form von Kunst – er nennt es Hinterhofkunst – braucht: Öffentlichkeit. Gleichzeitig könne Rheinfelden in seinen Augen auch ruhig etwas mehr Farbe vertragen. Schon im vergangenen Jahr war Brauer deshalb auf den ehemaligen Citymanager Steffen Günther zugegangen mit der Idee, die Schaufenster von leerstehenden Läden zu temporären Pop-up-Galerien zu machen. „Er war damals gar nicht abgeneigt.“

Frank Brauer | Bild: Verena Pichler

Günther verließ die Stadt dann, und Brauer verfolgte den Vorstoß nicht weiter, auch wenn ihn der Gedanke nicht losließ. „Rheinfelden könnte einfach etwas bunter sein“, findet er. Und so kam er mit Dieter Maier ins Gespräch, der mit dem Gewerbeverein die „Märkte“ organisiert. Der war von der Idee angetan und integrierte den ersten Künstlermarkt in die Veranstaltung am kommenden Wochenende. Brauer selbst ist gespannt, wie das Publikum auf die Freiluft-Ausstellung reagiert.

Und Publikum dürfte genug da sein, da am Sonntag die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr offen haben. Dazu gibt‘s eine große Leistungsschau der Rheinfelder Unternehmen sowie einen bunten Warenmarkt in der gesamten Innenstadt. Am Samstag komplettiert der Wochenmarkt – ebenfalls im Kastanienpark, das Angebot.

Wer die Veranstaltung aus früheren Jahren kennt, wird nun vielleicht etwas vermissen: Die Hamburger Marktschreier, die sonst den Friedrichplatz lautstark in Beschlag nahmen, sind heuer nicht dabei. „Die zwei Jahre Corona sind auch an diesem Unternehmen nicht spurlos vorbeigegangen“, sagt Süma-Chef Dieter Maier auf Nachfrage. Fans der Truppe müssen aber nicht traurig sein. Schon nächstes Jahr sollen sie wieder kommen „Wir stehen gerade noch in Verhandlung.“