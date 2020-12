von Dora Schöls

Vor 20 Jahren fing alles an: Um mehr Leben in das ökumenische Gemeindehaus in Degerfelden zu bringen, startete die damalige evangelische Pfarrerin Regine Klusmann die Adventsfenster-Aktion in Degerfelden. Die Organisation übernahm Elke Sütterlin, die seither nicht nur die Termine koordiniert, sondern auch alle Fenster fotografiert. In vier dicken Fotoalben hat sie ein kleines Stück adventlicher Dorfgeschichte verwahrt.

Die Termine Diese Fenster werden eröffnet: 1. Dezember Lörracherstraße 17, 2. Dezember Veilchenweg 4, 3. Dezember Kirchrainweg 2, 4. Dezember Grenzacherstraße 14, 5. Dezember Kleinbachstraße 3, 6. Dezember Milchhüsli, 7. Dezember Zwischen den Bächen 18, 8. Dezember Zwischen den Bächen 2, 9. Dezember Am Dorfbach 22, 10. Dezember Fliehburgstraße 5, 11. Dezember Eichslerstraße 13, 12. Dezember Am Dorfbach 16, 13. Dezember Waldstraße 3, 14. Dezember Lörracherstraße 16, 15. Dezember Grenzacherstraße 5, 16. Dezember Anton Winterlin Straße 4, 17. Dezember Langgärten 18, 18. Dezember Am Berg 2, 19. Dezember Am Dorfbach 28, 20. Dezember Lörracherstraße 34g, 21. Dezember Kirchrainweg, 22. Dezember Eulenweg 1, 23. Dezember Lörracherstraße 32, 24. Dezember das Ökumenische Gemeindehaus.

Um 18 Uhr wird an jedem Adventstag ein Fenster eröffnet, normalerweise mit Bewirtung und einer Geschichte. Dieses Jahr wird nur das Fenster beleuchtet, wegen der Corona-Pandemie. Aber so habe man ein Ziel, zu dem man am Abend spazieren könne, sagt Elke Sütterlin. Sie selbst sei einmal alle Fenster an einem Abend abgelaufen. Früher hätten die Fenster bis zum 6. Januar geleuchtet. „Heute sind viele nicht mehr in der Kirche und wollen das schon früher abbauen.“ Bis zum 30. Dezember sollen die Fenster aber dekoriert bleiben. „Man muss mit der Zeit gehen“, sagt Sütterlin.

Im Wandel der Zeit

Auch die Dekoration hat sich über die Jahre verändert, das zeigt der Blick in die Fotoalben. „Es ist professioneller geworden“, so beschreibt es die 61-Jährige: Es hängen nicht mehr nur Sterne und Lichterketten am Fenster. Die Familien dekorieren zum Teil den ganzen Vorgarten oder das Garagendach mit Engelsfiguren oder Schneemännern, einer Krippe oder auffälligem Baumschmuck. Aber auch aus den Anfangsjahren beeindrucken einige Bilder, etwa die einer ganzen Skilandschaft mit winzig kleinen Skifahrern.

Besondere Ereignisse

Elke Sütterlin dokumentiert nicht nur die Fenster, sondern auch die Ereignisse besonderer Jahre: Den Einbruch in der Ortsverwaltung 2017 zum Beispiel. Die Verwaltung habe eigentlich Tage später ihr Fenster eröffnen wollen – „unmöglich bei dem ganzen Drum und Dran“. Oder das Jahr 2010, da sei es besonders schwierig gewesen, die 24 Tage zu füllen. „Das tat schon weh, ausgerechnet beim Zehnjährigen“, sagt Sütterlin. Kurz habe sie überlegt, aufzuhören, doch am Ende seien nur zwei Tage frei geblieben. Seither seien die Teilnehmerzahlen stabil. Manche Familien meldeten sich schon im Sommer, um sich ihren Wunschtag zu sichern.

In diesem Jahr sei die Liste „wahnsinnig schnell voll“ gewesen. Es seien fünf Familien zum ersten Mal dabei – eine Seltenheit, sagt Sütterlin. Da diesmal nicht bewirtet wird, sei es eine gute Gelegenheit, bei der Aktion hineinzuschnuppern, sagt Sütterlin. Sütterlin hofft, dass sich Zugezogene auch durch Aktionen wie die Adventsfenster im Dorf integriert fühlen.