von Heinz Vollmar

Was Mountainbikes auf Waldwegen anrichten können, zeigt sich immer deutlicher im Degerfelder und auch Hertener Wald, wie Forstrevierleiter Gerd Fricker unlängst im Ortschaftsrat Degerfelden berichtete. Er bezog sich dabei auf den östlichen Westweg, einen der ältesten Fernwanderwege, der auch über den Eigenturm an der Grenze zwischen Herten und Degerfelden führt. Von dem Turm führt der Weg steil hinab bis nach Degerfelden und Mountainbiker nutzen ihn immer öfter, um auf einer anspruchsvollen Route ins Tal zu gelangen.

Massive Sturzgefahr

Bei ihrer rasanten Fahrt bergabwärts, so bemängelte der Forstrevierleiter, hinterließen die Biker auf dem nur für Fußgänger zulässigen Wanderweg tiefe Spuren. Eine Vorort-Begehung bei Regenwetter zeigte, dass der abschüssige Weg selbst für Fußgänger gefährlich ist und aufgrund der ausgefahrenen Spuren massive Sturzgefahr herrscht.

Instandhaltung wird zunichte gemacht

Das Problem mit den Mountainbikern kennt auch Bernhard Meier aus Degerfelden. Er wohnt unterhalb des Mittleren Haldenwegs und hat den Weg zum Turm bereits mehrfach mit Schotter befestigt, um ihn besser begehbar zu machen. Seine Bemühungen werden jedoch immer wieder von Mountainbikern zunichte gemacht, machte er deutlich. So auch die von ihm in den Weg gehauenen Stufen, die das Begehen für Wanderer erleichtern sollten.

Teils Verständnis, teils heftige Reaktionen

Bernhard Meier berichtete dieser Tageszeitung, dass er immer wieder Mountainbiker darauf anspreche. Viele zeigten auch Verständnis, so sein Eindruck. Andere wiederum seien sogar handgreiflich geworden oder hätten ihn auf dem Weg mit ihren Bikes gefährdet. Meier ist der Ansicht, dass die Mountainbiker doch vom Eigenturm aus auch wieder in Richtung Rührberg fahren könnten, um dann rechts in Richtung Degerfelden abzubiegen. Auf diesen Wegen sei auch das Mountainbikefahren erlaubt, weil die Wege mindestens zwei Meter breit sind. So verlangt es auch das Landeswaldgesetz.

Rheinfelden Tour de Rheinfelden: Mit dem Fahrrad die Stadt erkunden Das könnte Sie auch interessieren

Forstrevierleiter Gerd Fricker will das Problem nun bewusst machen, kündigte er im Ortschaftsrat Degerfelden an. Dazu will er auch das Gespräch mit dem Schwarzwaldverein suchen. Die Rechtslage sei schließlich klar, jetzt gehe es darum, dass sich die Mountainbikefahrer auf dem Westweg auch an das Gebot halten, dass dieser schmale Weg nur den Wanderern und anderen Fußgängern vorbehalten ist.