von Horatio Gollin

Mehr als 25 Jahre lang unterstützte der Freundeskreis Schloss Beuggen die dortige evangelische Tagungsstätte. Mit dem Verkauf des Schlosses brachen die Betätigungsfelder weg und nach 30 Jahren löst sich der zuletzt in einen Förderverein umgewandelte Freundeskreis nun auf.

Bei der letzten Mitgliederversammlung des Fördervereins Schloss Beuggen am 30. Oktober wurde beschlossen, den Verein aufzulösen. 30 Jahre lang hat der im Juni 1990 als Freundeskreis gegründete Verein bestanden und besonders zwei Gruppen von Menschen die Möglichkeit geboten, Kontakt zum Schloss Beuggen zu halten: Teilnehmern von Tagungen, die sich der früheren evangelischen Tagungsstätte verbunden fühlten, und Menschen, die in dem früheren Kinderheim aufgewachsen waren, erklärt der Vereinsvorsitzende Karl-Wilhelm Frommeyer. „Das Ziel dahinter war, dass der Leiter der Tagungsstätte eine gewisse Unterstützung vor Ort bekam, denn die Tagungsstätte hatte ein enormes Defizit“, so Frommeyer, der Ende der 1990er Jahre dem Freundeskreis beitrat.

2003 drohten die Schließung der Tagungsstätte und der Verkauf des Schlosses, wogegen sich auch der Freundeskreis stark machte und für eine Optimierung des Betriebs aussprach. „Damals hat es viele gegeben, die sich gegen den Verkauf ausgesprochen haben. Unser Antrag hat in diesem Rahmen auch eine wichtige Rolle gespielt“, ist sich Frommeyer sicher. In der Folge wurden die Stelle des theologischen Leiters der Tagungsstätte abgeschafft, die Tagungsstätte direkt von der Landeskirche geführt und der bisher alimentierte Trägerverein abgeschafft. Personal für Küche und Hausdienst wurden reduziert und an externe Dienstleister vergeben.

Infolge der Stellenkürzung wurden seitens der Tagungsstätte keine Schlossführungen mehr angeboten. Die Tagungsstättenleitung wollte aber auch nicht, dass jeder Führungen anbieten kann, und nach Rücksprache mit Pfarrer Jörg Hinderer von der Kommunität Beuggen, der vorübergehend eine Projektstelle als theologischer Leiter übernahm, wurde ein Seminar zur Historie des Schlosses durchgeführt. Aus dem Kreis der Seminarteilnehmer fanden sich Interessierte, die nach einer Prüfung durch den Freundeskreis Schlossführungen machen durften, erklärt Frommeyer. Seither wurden jährlich mehrere Führungen zu verschiedenen Aspekten im Schloss angeboten. Die letzte Schlossführung fand 2016 statt.

Später kamen Töpfermarkt und die Diga-Gartenmesse dazu. Der Freundeskreis beteiligte sich mit Kuchenverkäufen, um einen Erlös für die Tagungsstätte zu erwirtschaften, oder stellte Helfer für den Stand der Tagungsstätte. Auch bei Konzerten und Gottesdiensten halfen Mitglieder des Freundeskreises. Der Freundeskreis finanzierte einen professionellen Internetauftritt für das Schloss und auch für gedruckte Schlossführer erstellten Mitglieder des Freundeskreises Fotos und Texte und überließen diese der Tagungsstätte zum Selbstkostenpreis.

Zwei Auflagen des Schlossführers entstanden. Die Gestaltung des Biblischen Gartens 2008 ging auf einen Riedmatter Landschaftsgärtner und seine Frau zurück. Als die Pflege aber zu aufwendig wurde, übernahm der Freundeskreis die Betreuung des Biblischen Gartens, finanzierte die Pflasterung der Wege, ein Wasserbassin und eine Gartenführer-Broschüre. Tische und Bänke sowie ein Outdoor-Schachfeld richtete der Freundeskreis ein, um der Öffentlichkeit das Schloss zugänglich und erlebbar zu machen.

Früher war der Biblische Garten ein Kleinod im Schloss Beuggen, den der Förderverein pflegte. | Bild: Karl-Wilhelm Frommeyer

Zeitweilig hatte der Freundeskreis 150 Mitglieder. Zu einer großen Austrittswelle kam es 2016 nach dem Verkauf des Schlosses. Zur Auflösung zählt der 2018 in einen Förderverein umgewandelte Freundeskreis noch 60 Mitglieder. Gespräche mit dem neuen Schlossherrn Kai Flender blieben ergebnislos.

Die Tätigkeitsfelder des Vereins brachen weg, da auch die kirchliche Tätigkeit im Schloss nicht mehr gefördert werden konnte. „Zum Schluss haben wir noch eine großzügige Spende an die Kommunität als gemeinnützigen Verein gemacht“, sagt Frommeyer. Schon 2019 war die Auflösung Thema bei der Mitgliederversammlung gewesen und im ersten Halbjahr 2020 sollte diese beschlossen werden, allerdings wurde die Mitgliederversammlung coronabedingt in den Herbst verschoben. „Es gab kaum Wortmeldungen dazu, weil die Mitglieder die Situation kennen“, meint Frommeyer. Der Beschluss zur Auflösung des Vereins fiel einstimmig.