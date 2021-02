von Julia Jacob und Dora Schöls

Während die Einnahmen für Einzelhändler und Gastronomen im Lockdown ausbleiben oder stark eingebrochen sind, laufen die Fixkosten für die Ladenmiete weiter. Das ist auch für viele Geschäftsbetreiber und Gastronomen in der Rheinfelder Innenstadt belastend. Nur manche von ihnen haben bei ihrem Vermieter einen Mietnachlass erfragt und erhalten – die meisten hoffen auf eine baldige Rückkehr der Laufkundschaft.

Eine leere Auslage gibt es derzeit bei Feinkost „Da Nunzio“ | Bild: Dora Schöls

Nunzio Caruso, Inhaber des italienischen Feinkostladens „Da Nunzio“, hat bei dem Vermieter seines Ladengeschäfts in der Nollingerstraße 12 einen Nachlass bei den Mietkosten erhalten: „Ich habe ihm gesagt, entweder ich zahle weniger oder ich muss schließen.“ Sein Vermieter habe Verständnis für die Nöte des Geschäftsmanns gehabt und gleich eingewilligt. Von Oktober 2020 bis Oktober 2021 fallen für den Ladenbesitzer nun 25 Prozent der monatlichen Fixkosten weg. Es sei eine „kleine Hilfe“, sagt Caruso. Denn obwohl der Lebensmittelladen geöffnet hat, sind mit dem Wegbleiben der Schweizer Kundschaft die Einnahmen eingebrochen, zumal diese auch den Paketannahmedienst rege nutzten, den Caruso als zusätzliche Dienstleistung anbietet.

Der Weltladen

Auch der Vamos Caminando Weltladen in der Karl-Fürstenberg-Straße hat weiterhin geöffnet, wenn auch stark eingeschränkt. Obwohl die Stammkundschaft die Treue hält, sind die Fixkosten für die Ladenmiete kaum zu decken. Denn Laufkundschaft findet nur noch selten den Weg in den Laden. Die meisten umliegenden Geschäfte haben geschlossen, sodass der Zufall nur noch wenige Kunden in den kleinen Laden spült.

Trotz der angespannten Lage hat der Verein nicht nach einem Mietnachlass gefragt, auch wenn man darüber nach dem ersten Lockdown durchaus nachgedacht habe, wie die Vereinsvorsitzende Regina Keßner erzählt. „Wir sind als Ehrenamtliche glücklicherweise nicht darauf angewiesen, unseren Lebensunterhalt hier zu bestreiten“, sagt sie. Andererseits hat der Weltladen aber auch keine großen Rücklagen, auf die er zurückgreifen kann, um die laufenden Kosten ohne nennenswerten Umsatz über längere Zeit zu stemmen. „Wir hoffen sehr, dass die nächsten Monate besser werden“, sagt Keßner.

Das Reisebüro

In der glücklichen Lage, selbst Eigentümer seines Ladenlokals zu sein, ist Dieter Baum, Inhaber eines Reisebüros in der Karl-Fürstenberg-Straße. Aufgrund der geltenden Reisebeschränkungen ist auch sein Umsatz eingebrochen. Dennoch hat er sich entschieden, seinem Untermieter, der bei ihm einen Stellplatz für einen Geldautomaten angemietet hat, die Hälfte der Mietkosten zu erlassen.

Unterschiedliche Lösungen

Laut Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee sind die Verhandlungen zwischen Mietern und Vermietern sowie der Umgang mit Mietsenkungen sehr unterschiedlich, sagt deren Sprecherin Heike Wagner. Valide Zahlen lägen der Kammer dazu leider nicht vor. „Wir wissen aber, dass manche Händler nicht nach einem Erlass fragen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, da sie um ihren Standort fürchten.“ In anderen Fällen würden Vermieter einen Teil der Miete durchaus erlassen oder mit dem Mieter eine Stundung oder Reduktion für einen bestimmten Zeitraum vereinbaren.

Das Eiscafé

Auch die Gastronomen sind hart getroffen. Mehr als die Hälfte des Umsatzes büße er aktuell ein, sagt Livio Calchera vom Eiscafé „Dolomiti“. Trotzdem zahle er seine laufenden Kosten, auch die Miete – eben aus den Reserven. „Das mache ich, solange es geht – und wenn ich auf null bin, bin ich auf null.“ Er wolle seinen Vermieter nicht um Aufschiebungen oder Mieterlass bitten. „Es geht uns allen nicht gut, da muss jeder irgendwie sein Möglichstes tun.“

Das griechische Restaurant

Auch Maria Papadopoulou vom Restaurant „Dionysos“ kann und will bislang noch die volle Miete zahlen, sagt sie. Das Restaurant bietet zwar einen Abholservice an, der Umsatz reiche aber hinten und vorne nicht. Was sie an Corona-Hilfen bekomme, gehe alles an den Vermieter. Sie ist sich aber sicher, dass er ihr entgegenkommen würde, sollte sie ihn fragen – das habe er im ersten Lockdown schon getan. Während des Sommers, in dem sie öffnen konnte, habe sie die Miete dann zurückgezahlt, „wie ich eben konnte“. Sie seufzt: „Ich weiß nicht, wie lange wir das noch aushalten.“

Das Burger-Restaurant

Enrico Börner von „Rockfood“ zahlt seine Miete jetzt etwas verzögert. Das Problem sei, dass die Hilfen mit rund zwei Monaten Verzögerung ankämen. Die zweite Hälfte der Dezember-Hilfe habe er vergangene Woche erst bekommen. Aber mit seinem Vermieter habe er Glück, sagt er: „Er hat das von sich aus angeboten, dass wir reden können, wenn es eng wird.“ Der Vermieter wolle nicht mit dafür verantwortlich sein, wenn Betriebe die Krise nicht überstehen, so Börner. Von anderen Gastronomen habe er aber gehört, dass sie ihre Miete nicht zahlen können und es deshalb „Stunk“ mit dem Vermieter gebe.