von Heinz Vollmar

Not macht erfinderisch. Diese Erkenntnis machte sich nun auch der TuS Herten zu eigen und hat mit einer „Stein-Fit-Rallye“ quer durch Herten ein ganz besonderes Bewegungsangebot geschaffen. Die Idee für die Rallye hatte Jugendvorsitzende Jacqueline Henn. Sie erinnerte sich an die buntbemalte Stein-Schlange am Warmbacher Sträßchen.

Dort hatte TuS-Vorsitzender Jean-Pierre Roschman vor einigen Wochen einen Stein in den TuS-Farben eingefügt, der mit einem QR-Code (Quick Response, „schnelle Reaktion“) und dem Hinweis „Scan it“ versehen war. Mit einem entsprechen Smartphone konnten die Passanten auf diese Weise die Homepage des TuS Herten aufrufen, um sich über das breitgefächerte sportliche Angebot zu informieren. Während einer virtuellen Vorstandssitzung entschied man sich dann die sogenannte Stein-Fit-Rallye zu initiieren.

Start an der TuS-Halle

Startpunkt für die Tour ist die TuS-Halle an der Nägelestraße, wo Teilnehmer mit einem Smartphone einen QR-Code scannen können. Ein Video zeigt dann den sportlich ambitionierten Nutzern, welche Bewegungsübungen zu absolvieren sind. Außerdem wird angezeigt, wo sich in Herten der nächste Stein mit einem QR-Code und einem neuen Übungsvideo befindet.

So können sie mitmachen Den Start-Stein findet man an der TuS-Halle. Um an der Rallye teilzunehmen, braucht man ein Smartphone mit QR-Scanner. Weitere Infos gibt es per Mail (steinfit@tus-herten.de oder webmaster@tus-herten.de). Neben der Stein-fit-Rallye gibt es noch weitere virtuelle Angebote beim TuS. Via Zoom in Videokonferenzen einwählen. Dienstags, 19 bis 20 Uhr Bodytuning.Meeting-ID:867 2922678; Passwort: 3wKHzU; donnerstags, 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr ArohaMeeting-ID: 865 481 8828 Passwort: 992777 .

Dass all dies auch bestens funktioniert, erlebte diese Zeitung bei einem Vor-Ort-Besuch. Unser Autor ließ die „schweißtreibende Arbeit“ an zehn Stationen über sich ergehen und bekam – mit gebotenem Abstand – Unterstützung von Jean-Pierre Roschman und Oberturnwartin Sabrina Schwald. Am Ende überwog jedoch auch beim Autor die Freude über die gute Idee des TuS Herten und die sportliche Betätigung, die gerade in Corona-Zeiten guttut.

Autor Heinz Vollmar (links) testet mit Jean-Pierre Roschman die Stein-Rallye. | Bild: Heinz Vollmar

Doch nicht alle gehen sorgsam mit dem Angebot des TuS Herten um. Jean-Pierre Roschman erzählte, dass Unbekannte die QR-Steine verschwinden lassen oder sie, wie am Lindenbrunnen bereits zweimal geschehen, ins Wasser werfen. Die meisten aber loben den TuS Herten für die Idee und viele Nutzer haben sich bereits auf den gut drei Kilometer langen Rundkurs durch Herten gemacht. Sie zeigten sich laut Roschmann nicht nur von den Bewegungsübungen begeistert, sondern auch von der Möglichkeit, Herten noch besser kennenzulernen.