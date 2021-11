von Sophia Kaiser

Im nächsten Jahr feiert Rheinfelden seinen 100. Geburtstag. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, wurde der Förderverein Stadtjubiläum gegründet. Finanziert durch Spenden soll so ein Programm fürs Jubiläumsjahr ausgearbeitet werden. Unter anderem ist auch ein Film geplant, in dem Rheinfelder in Interviews von ihrer Verbundenheit zur Stadt erzählen sollen. Schon mehrere Interviews sind im Kasten, wir haben bei den Dreharbeiten über die Schulter geschaut.

Die Sonne kämpft sich noch mühsam durch die grauen Wolken, als sich um neun Uhr morgens die kleine Runde am Zoll versammelt. Dazu gehören Rolf Brugger und Gustav Fischer, erster und zweiter Vorsitzender des Fördervereins Stadtjubiläum, und Markus Raub, der seine eigene Firma RMP Media Production in Schweizer Rheinfelden betreibt. Raub wurde vom Förderverein extra für den Film angefragt.

„Ich finde das eine super Idee zum Jubiläum und finde es interessant zu sehen, was die Interviewpartner alles zu erzählen haben“, sagt er. Er unterstützt Fischer und Brugger bei allem Technischen und weist auch auf Kleinigkeiten hin, wie zum Beispiel, dass die Interviewten nicht genug in die Kamera schauen.

Der Förderverein Stadtjubiläum sammelt Spenden, um den Film und auch andere geplante Aktivitäten, wie das Sportwochenende, eine Veranstaltungswoche im Schloss Beuggen und einen Jubiläumsball, zu finanzieren. Den Mitgliedern des Vereins ist es wichtig, ihre Verbundenheit und Liebe zur Stadt zu zeigen. So soll der Film als eine Art Hommage dienen. Den Anfang an diesem Samstag macht Drehorgel-Spieler Christian Kuhn. Samt Drehorgel und im schwarzen Anzug mit roter Krawatte ist er zum Drehtag erschienen. Nachdem Raub schnell das Mikrofon an seinem Sakko befestigt hat, heißt es „Film ab!“. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde seitens Kuhn beginnt Brugger, als Interviewer, mit den Fragen. Die hat sich der Förderverein zuvor überlegt und nutzt sie als roten Faden bei allen Interviewpartnern. So geht es in den Interviews zum Beispiel darum, was die Interviewten an Rheinfelden mögen, wo sie Verbesserungspotential sehen und was sie sich vom anstehenden Jubiläumsjahr erwarten.

Drei bis sechs Minuten soll jedes Interview am Ende lang sein, sagt Raub. Sein Job ist es, alles zusammenzufügen. Wie lang der Film wird, hängt von der Zahl der Interviewpartner ab, wie viel sie erzählen und was davon verwendet wird. „Ich schaue da auch ein bisschen, dass sich nicht so viel doppelt“, erklärt Raub. Ein vielfältiges Bild von Rheinfelden soll durch den Film abgebildet werden. Dafür haben Brugger und Fischer Menschen, die das Stadtgeschehen prägen, für ihren Film angefragt. Von der Marktfrau, über den Kraftwerkbesitzer, bis hin zum Drehorgelspieler können alle zu Wort kommen.

Veröffentlichung Wie der Film am Ende veröffentlicht wird, steht noch nicht fest. Ein Hochladen auf die Webseiten der Stadt und des Fördervereins wird vermutlich nicht reichen. „Heutzutage läuft nichts mehr ohne die sozialen Medien“, sagt Markus Raub. Der Film muss seiner Meinung nach auf jeden Fall auch dort beworben werden. Auch Youtube sei eine Option für die Veröffentlichung, sagt Rolf Brugger.

„Ich bin schon lange mit meiner Drehorgel in Rheinfelden unterwegs, auch in Schweizer Rheinfelden und bin der Stadt verbunden. Als ich für den Film angefragt wurde, dachte ich mir, natürlich mache ich da gerne mit“, begründet Kuhn seine Entscheidung am Interview teilzunehmen. Natürlich gebe es aber auch Menschen, die nicht vor die Kamera wollen, erklärt Fischer, was man respektiere.

Drei bis vier Interviews sind an einem Drehtag eingeplant. Immer mit einem unterschiedlichen Drehort – für die Abwechslung. So geht es auch am Samstag nach dem Treffpunkt am Zoll zum Baumgartner Getränkezentrum, wo die nächsten drei Interviewgäste auf dem Plan stehen, neben dessen Geschäftsführer Jörg Baumgartner auch Thomas Schmiederer und Helmut Augsten, Veranstalter des Trottoirfestes. „Für mich war Rheinfelden immer Heimat“, sagt Baumgartner, als er von seiner Verbindung zur Stadt erzählt. Auch Schmiederer und Augsten erzählen von ihrer Jugend in der Stadt.

Ausgelassene Stimmung

Zwischen den Interviews wird natürlich wieder ein neuer Drehort gesucht. Gar nicht so einfach mit der gut befahrenen Alten Landstraße direkt vorm Geschäft. Solche Probleme müssen spontan gelöst werden. Auch auf andere unvorhergesehene Dinge, wie ein Zug, der kurz nach Interviewstart vorbeifährt, muss reagiert werden. Raub hat als Kameramann alles unter Kontrolle, auch wenn so eine Situation bedeutet, dass noch einmal von vorne begonnen werden muss.

Die Interviewgäste und auch das kleine Drehteam haben Spaß. Es wird sich über Anekdoten und die Architektur der Stadt ausgetauscht und viel gelacht. Vor allem die schwarze Videokamera mit dem Tragegestell zieht immer wieder die Blicke der Passanten auf sich. Die Stimmung ist ausgelassen, trotz des kalten und trüben Wetters.