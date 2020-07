von Verena Pichler

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses hat am Donnerstag eine weitere Hürde genommen: Trotz einer Kostensteigerung um rund 700.000 Euro hat der Bau- und Umweltausschuss einstimmig für den Baubeschluss votiert.

Die Mehrkosten werden nicht durch das Feuerwehrgerätehaus selbst verursacht – Stadt und Feuerwehr hatten in mehreren Workshops sogar noch Einsparpotenziale benannt – sondern durch die schwierigen Untergrundverhältnisse.

Sebastian Kittelberger vom beauftragten Architekturbüro Dasch Zürn und Partner aus München nahm die Mitglieder mit auf eine virtuelle Reise durch den Neubau an der Römerstraße.

Herzstück ist die Fahrzeughalle, die man auch aus dem Obergeschoss einen Blick haben wird. Gekennzeichnet ist der Bau durch kurze Wege, sei es aus der „Boxengasse“, in dem die Fahrzeuge nach einem Einsatz beladen und gesäubert werden, in die Werkstätten oder in den Schulungsraum, der bis zu 200 Menschen Platz bietet.

Die Ansicht aus Westen aufs neue Feuerwehrgerätehaus. | Bild: Visualisierung: Dasch Zürn & Partner

Um eine möglichst realistische Kostenaufstellung zu bieten, haben die Architekten bereits in dieser frühen Planungsphase versucht, alle Posten zu berücksichtigen. „Bis hin zur Steckdose“, so Kittelberger. „Diese Planungen würde ich jetzt als rund bezeichnen“, so OB Klaus Eberhardt, der dem Büro nochmals ein großes Lob aussprach. Er habe selten etwas so Gutes in diesem Stadium gesehen. „Wie so häufig in Rheinfelden sind es andere Überraschungen, die sich auf der Kostenseite niederschlagen.“

In diesem Fall schlummern sie im Boden. Geologische Untersuchungen haben laut Kittelberger ergeben, dass die sogenannte Gründung – also Arbeiten im Untergrund – zum Teil bis in vier Meter Tiefe gehen müssen. Da das Gebiet in einer Erdbebenzone liegt, muss auch der 23 Meter hohe Feuerwehrturm, der für Übungen benutzt wird, ein „gewisses Fundament“ bekommen, so Kittelberger.

Betonpreise höher als in anderen Regionen

Was ihn überrascht hat, sind sehr hohen Betonpreise – diese liegen um 15 Prozent höher, als in anderen Regionen im Land. In Summe machen die aufwendigeren Gründungsarbeiten und die Preise allein für die Stahlbetonwände- und decken rund 540.000 Euro Mehrkosten aus.

Ein weiterer Kostenpunkt ist eine Photovoltaik-Anlage, die im ersten Aufschlag nicht vorgesehen war. Die Investition von 120.000 Euro wird sich jedoch schnell amortisieren, denn das Feuerwehrgerätehaus ist somit autark und produziert seinen eigenen Strom.

Die Gesamtkosten liegen nun wieder knapp über 15 Millionen Euro, nach Abzug von Fördermitteln verbleibt ein Eigenanteil der Stadt in Höhe von 14,2 Millionen Euro. Die Mitglieder äußerten die Sorge, dass sich die Kosten in der Baubranche in den nächsten Jahren noch weiter steigern werden. Gewissheit, dass dies nicht eintreten wird, konnte Kittelberger nicht geben. „Aber wir sind an den Baukosten eigentlich immer nah dran.“

CDU-Rat Dieter Meier lobte die aufwendige Planungsarbeit mit der Feuerwehr und Bernd Birlin (Freie Wähler) hofft, dass „alles drin ist“, was die Feuerwehr für die Bewältigung ihrer Aufgaben braucht. Dass dem wohl so ist, konnte man zumindest an den zufriedenen Gesichtern der kleinen Feuerwehr-Delegation ablesen, die gemeinsam mit Kommandant Dietmar Müller die Sitzung verfolgte.