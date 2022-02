Die Stadtverwaltung Rheinfelden informiert, dass demnächst nördlich des Gewerbegebiets Rheinfelden-Süd Maßnahmen zur Förderung der Feldlerche durchgeführt werden. Entlang des Mattenbachs würden dafür südlich des Hertener Flugplatzgeländes ufernahe Gehölze nachgeschnitten, erklärt die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung dazu. Ebenso sollen die Gehölze um das Pumpwerk IV auf dem Gewann Tanzmatt moderat auf den Stock gesetzt sowie hohe Bäume im Gewann „Ob dem Hertenerweg“ entfernt werden.

Die Feldlerche selbst gehört zu den selten gewordenen bodenbrütenden Feldvogelarten und besiedelt in Baden-Württemberg überwiegend ackerbaulich dominierte sowie weitgehend baumfreie Offenlandschaften, erläutert die Stadt zum Hintergrund der Maßnahme. Im Bereich des Gewerbegebiets Rheinfelden-Süd in Herten befänden sich aktuell die letzten bekannten Brutpaare auf Rheinfelder Gemarkung, die man schützen und am Ort halten wolle.

Zum Erhalt und zur Förderung der bestehenden Feldlerchenpopulation hat die Stadtplanungs- und Umweltabteilung im Jahr 2010 ein regelmäßiges Monitoring in Auftrag gegeben. Dessen Durchführung obliegt einem Ornithologen und Diplom-Biologen, der Ende 2017 zudem im Auftrag der Stadtplanungs- und Umweltabteilung ein Konzept zur Förderung der Feldlerche erarbeitet hat, das von der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Lörrach begrüßt wurde.

Bei der Untersuchung wurden Flächen identifiziert, die sich nach Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen – wie zum Beispiel dem Rückschnitt von Gehölzen – als Nistplätze eignen. Die Feldlerche bevorzugt zur Brut lückenhafte und nicht zu hoch aufwachsende Feldfruchtbestände – etwa mit unterschiedlichen Sorten von Sommergetreide. Ebenso reagieren Feldlerchen – wie zahlreiche andere Offenlandarten – empfindlich auf hohe Strukturen und meiden diese.

Dabei werden nicht nur Gebäude und Siedlungsrandbereiche von der Vogelart gemieden, sondern auch Waldränder, Baumreihen, gewässerbegleitende Gehölze, Feldhecken und Feldgehölze in einem Abstand von rund 100 Metern sowie Einzelbäume in einem Abstand von etwa 50 Metern. Fachleute erklären sich dies damit, dass hohe Häuser oder Bäume Sitzplätze für Raubvögel sein können – die Feinde der kleinen Singvögel.