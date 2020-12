von Dora Schöls

Jugendliche, die es auf ihrem Weg zum Schulabschluss nicht leicht haben, sich aber trotzdem vielfach engagieren, fördert die Baden-Württemberg-Stiftung mit dem Stipendium „Talent im Land“. Eine der 53 diesjährigen Stipendiaten ist die 19-jährige Faith Osemwengie aus Rheinfelden, die sich als Telefonseelsorgerin für Jugendliche einsetzt – und die für das Thema Rassismus sensibilisieren will.

Die Stipendiaten bekommen 150 Euro im Monat und Bildungsangebote. Für Osemwengie ist auch der Austausch mit den anderen Stipendiaten sehr wertvoll: „Ich habe Geschichten gehört, die ich sonst nie so nah erleben würde“, sagt sie. Sie sei dankbar für das Stipendium, aber wenn sie sich mit den anderen vergleiche, fühle sie sich sehr privilegiert. „Ich hatte viel Glück. Ich bin gemütlich mit dem Flugzeug nach Deutschland gekommen“, sagt Osemwengie. 2011 kam sie mit ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester aus Nigeria nach Rheinfelden. „Wenn man sich in Deutschland anstrengt, lohnt es sich irgendwann. In Nigeria kämpfen die Menschen jeden Tag ums Überleben. Auch weil viele Polizisten korrupt sind“, sagt sie.

Ausgegrenzt und gemobbt

Sie kam auf die Hans-Thoma-Grundschule – wo sie es nicht leicht hatte, erzählt sie. Auch in der weiterführenden Schule sei sie bis zur siebten Klasse ausgegrenzt und gemobbt worden: „Die Kinder haben gesagt, ich sehe anders aus, meine Haare wären komisch. Schokolade haben sie zu mir gesagt.“ Auch Erwachsene hätten schon zu ihr gesagt, sie solle zurückgehen in ihr Land, sie sei an allen Problemen schuld. Nachbarn hätten Gerüchte über ihre Mutter gestreut. Auch das N-Wort werde nach wie vor benutzt. Durch den Zusammenhang des Wortes mit der Sklaverei fühlt sich Osemwengie „dreckig, nicht wertvoll“, wenn es jemand verwendet. „Das tut sehr weh. Als Kind konnte ich das nicht verstehen.“ Die junge Frau zögert. Eigentlich verstehe sie es bis heute nicht. Mittlerweile habe sie aber gelernt: „Das hat nichts mit mir als Person zu tun.“ Doch Erfahrungen mit Rassismus – die könne man als Schwarzer in Deutschland nicht umgehen.

In ihrer Klasse an den Hauswirtschaftlichen Schulen in Bad Säckingen sei sie die einzige Schwarze. Sie fühle sich wohl an der Schule, „aber manchmal fallen aus Naivität oder Unwissenheit doch Sprüche“. Dann versuche sie, die anderen höflich darauf hinzuweisen, wie es ihr damit geht. „Manche kennen das einfach nicht anders. Dabei sind sie doch alt genug“, sagt die 19-Jährige. Sie findet, Rassismus sollte Thema im Unterricht werden.

„Wir reden nur über die Sklaverei, aber schwarze Menschen werden nicht nur darüber definiert.“ Diese Verknüpfung bleibe jedoch bei den Schülern hängen. Nicht nur für das Bewusstsein über Rassismus setzt sich Osemwengie ein. Sie ist Schulsanitäterin und Schülermentorin, sie hilft in der Schulmediathek und lässt sich zur Jugendtelefon-Seelsorgerin ausbilden. „Es ist so wichtig, dass wir füreinander da sind“, sagt sie. Die Menschen hätten verschiedene Stärken – manche seien eher technisch begabt, sie sei eben gut darin, für andere da zu sein. Bei der Telefonseelsorge zum Beispiel gehe es oft einfach darum, den Anrufer spüren zu lassen, dass da jemand ist, der zuhört.

Und so ist es auch kein Zufall, dass Osemwengie Psychologie studieren will, vielleicht Kindertherapeutin werden. Eigentlich habe sie immer in Richtung Jura gewollt: „Als wir nach Deutschland kamen, hatten wir eine Anwältin. Ich fand das so toll, dass sie es geschafft hat, dass wir hier leben dürfen.“ Später habe sie gemerkt, dass zwischenmenschliche Themen sie viel mehr interessieren.