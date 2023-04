Der neue Doppelstockparkplatz für Fahrräder am Bahnhof Rheinfelden ist eingeweiht. Schon gibt es Nachbesserungsbedarf.

Mit der offiziellen Einweihung der neuen Doppelstockparker-Fahrradabstellanlage am Bahnhof in Rheinfelden etablierte die Stadt am Montag eine Bike+Ride-Anlage, die bei einem kleinen Festakt als Meilenstein hin zu einem klimafreundlichen Rheinfelden