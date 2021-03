von sk

Zu einer Streitigkeit an eine Tankstelle in Rheinfelden wurde die Polizei am Sonntag gegen 8 Uhr gerufen. Beim Erblicken der Polizei stieg ein 41-jähriger Mann auf ein Fahrrad und fuhr davon.

Bei der anschließenden Kontrolle des 41-Jährigen wurde ein Polizist sofort von diesem beleidigt. Bei dem 41-Jährigen konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa 1,8 Promille. In einem Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrradfahrer gelangt nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Beleidigung zur Anzeige.