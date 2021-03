von Heinz Vollmar

In Herten haben Unbekannte einen Fahnenmast am Spielplatz Augsterstraße abgesägt und die daran befestigte Fahne gestohlen – der vorläufige Höhepunkt eines seit Monaten schwelenden „Fahnen-Kriegs“, den die Hertener nun gar nicht mehr lustig finden.

Engagement für den Heimatort

Der Hintergrund: Vor Monaten hatte eine Gruppe junger Hertener eine kunstvoll gefertigte und selbstgenähte Hertener Fahne am frisch hergestellten Spielplatz aufgehängt, nachdem dort zunächst eine Rheinfelder Fahne hing. Die Gruppe junger Leute hatte sich noch im vergangenen Jahr als „Bewegung unabhängiges Herten“ geoutet und setzt sich für ihren Heimatort engagiert ein. Auch die Ortschaftsräte fassten die Flagge nach anfänglicher Skepsis positiv auf, so Marco Roschmann, der mit den Brüdern Erik und Mark Rietschle sowie Florian Wiest und Liam Mahieu die „Bewegung unser Herten“ repräsentiert.

Dass die Hertener Fahne jedoch dem ein oder anderen ein Dorn im Auge zu sein scheint, zeigte sich bereits im Dezember, als Unbekannte die Hertener Flagge durch eine Grenzacher tauschten, dazu kam ein Schild mit der Aufschrift: „Wie könned ihr des wage, ihr in Herten händ doch gar nix‘z sage“. Was die Gruppe noch mit Humor nehmen konnte, eskalierte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag: Nicht nur wurde die wieder ersetzte, richtige Fahne gestohlen, sondern der Mast abgesägt. Auf Schildern war zu lesen „Grüße aus G-W“, erneut ein Hinweis auf die benachbarte Doppelgemeinde.

Die Ortsverwaltung ließ die Reste des Fahnenmastes am Spielplatz an der Augssterstraße von den technischen Diensten der Stadt entfernen, Kinder hätten sich daran verletzen können.