von Verena Pichler

Am Standort von Evonik in Rheinfelden wird eine neue Anlage gebaut. Bereits 2023 möchte das Spezialchemieunternehmen mit der Produktion vier neuer pyrogener Kieselsäuren aus der Aerosil-Familie in Betrieb gehen. Das teilt Evonik am Montag mit. Wie hoch die Investition ist, will das Unternehmen nicht sagen.

Einsatz für Lacke

Die Aerosil-Produkte von Evonik optimierten bereits in sehr geringer Dosierung die Produktionsprozesse in unterschiedlichen Industrien und die Eigenschaften vieler Produkte des täglichen Lebens wie etwa von Farben und Lacken, Silikondichtungsmassen und Toneranwendungen, teilt das Unternehmen dazu mit. Auch in Tabletten würden sie eingesetzt und sorgten für eine gleichmäßigere Verteilung der Wirkstoffe. Die vier neuen Produkte kämen hauptsächlich bei Holz-, Plastik-, Automobil- und allgemeinen Industrielacken zum Einsatz.

Rheinfelden Corona-Ausbruch im Bürgerheim Rheinfelden: Wie wurde das Virus eingeschleppt? Das könnte Sie auch interessieren

„Für Evonik Rheinfelden bedeutet die neue Anlage eine Kapazitätserhöhung und eine Erweiterung des Produktportfolios, das bereits in Rheinfelden hergestellt wird“, freut sich der Leiter der Betriebsgruppe Aerosil in Rheinfelden, Stefan Fiedler. Für die Kunden habe die neu entwickelte Produktgruppe einen klaren Vorteil: Zuvor aufwändige und langwierige Mahlschritte, um eine homogene Durchmischung zu garantieren, entfallen. Somit würden die Prozesse bei den Kunden effizienter und nachhaltiger.

Rheinfelden Die Interessengemeinschaft Skatepark Rheinfelden wünscht sich einen schnellen Ersatz für die alte Anlage Das könnte Sie auch interessieren

Das Interesse auf dem Markt sei hoch, so Fiedler, und für Evonik ein weiterer Grund, zu investieren. „Nicht zuletzt zeigt die Investition in Rheinfelden auch die große Bedeutung, die der Produktionsstandort innerhalb des Konzerns einnimmt,“ ergänzt er.

Für die Bürger wird der Bau der Anlage eher unbemerkt bleiben, wie Evonik-Pressesprecherin Katharina Fraune auf Nachfrage der Zeitung mitteilt. „Die Anlage wird in einem bestehenden Gebäude errichtet.“ Wie viel Geld Evonik in Rheinfelden neu investiert, darüber möchte das Unternehmen indes keine Angaben machen.