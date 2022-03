von Petra Wunderle

Eugen Spitz ist neu im Ortschaftsrat Minseln. Am Dienstagabend sprach er das Gelöbnis und wurde per Handschlag von Ortsvorsteherin Eveline Klein als Ortschaftsrat verpflichtet. Eugen Spitz rückt für Ewald Lützelschwab, der im November 2021 verstorben ist, nach. Er ist der nächste Kandidat auf dem Wahlvorschlag der Freien Wähler in Minseln.

Rheinfelden Bestürzung herrscht über den plötzlichen Tod von Ewald Lützelschwab in Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren

Spitz ist mit seiner Heimatgemeinde eng verbunden. Er gehört der Freiwilligen Feuerwehr in der Abteilung Minseln an, wo er auch das Amt des Gerätewartes innehat. Der 64-jährige Rentner ist verheiratet und gelernter Elektriker. Das Wohl der Gemeinde liege ihm sehr am Herzen, sagte er. Er wolle das Alte erhalten. Ein Herzenswunsch von ihm sei ebenso der Radweg von Unter-Minseln nach Karsau und dass es mit dem Autobahnbau weitergeht.

Neue stellvertretende Ortsvorsteher

Der Ortschaftsrat schlug in seiner öffentlichen Sitzung auch den ersten und zweiten Stellvertreter der Ortsvorsteherin zur Wahl vor. Der erste Vertreter war Ewald Lützelschwab, Sabine Schütze-Baumgartner war zweite Stellvertreterin. Auf Vorschlag der Freien Wähler beschloss das Gremium einstimmig, Sabine Schütz-Baumgartner (CDU) als erste Stellvertreterin und Alexander Loritz (Freie Wähler) als zweiten Ortsvorsteherstellvertreter dem Gemeinderat der Stadt Rheinfelden zur Wahl vorzuschlagen.

Rheinfelden Nach dem Tod von Ewald Lützelschwab: Sandra Lützelschwab übernimmt die Geschäftsführung Das könnte Sie auch interessieren

„Ich finde diesen Vorschlag gut, das ist eine Lösung auch für die CDU“, attestierte Gemeinderat Paul Renz. Auch Ortsvorsteherin Eveline Klein zeigte sich zufrieden: „Danke an alle Fraktionen, dass es so problemlos gegangen ist. Vielen Dank für die Bereitschaft.“