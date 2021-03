von Verena Pichler

Herr Wendland, wo zieht es Sie nach Ihrer Station im Süden denn nun beruflich hin?

Nach Kamen, das liegt zwischen Dortmund und Unna. Ich werde dort bei der Verwaltung als Wirtschaftsförderer tätig sein und gleichzeitig Geschäftsführer eines Start-up- und Technologiezentrums. Ich bin voller Vorfreude auf den Neubeginn, spüre aber auch Trennungsschmerz.

Elmar Wendland kam 2013 als erster Wirtschaftsförderer nach Rheinfelden. In der Stadt hat er sich immer wohl gefühlt. | Bild: Verena Pichler

Das heißt, Sie haben sich hier wohl gefühlt?

Ja, meine Familie und ich haben uns hier sehr wohl gefühlt. Aber es war auch eine familiäre Entscheidung, wieder näher an die Großeltern zu ziehen. Ich komme aus Paderborn und Kamen ist nur rund 100 Kilometer weit weg. Das passt. Gleichzeitig lasse ich mein Baby hinter mir – so nenne ich die WST. Als Gründungsgeschäftsführer habe ich diese aufgebaut und so natürlich eine besondere Beziehung zur WST. Manche Projekte konnte ich noch beenden, wie etwa die Einkaufsplattform oder die Bebit-Website, andere nur anstoßen. Aber Wirtschaftsförderung ist eine langfristige Arbeit, die sich über Jahre, manchmal Jahrzehnte erstreckt.

Zur Person Elmar Wendland stammt aus Paderborn. Nach dem Studium der Volkswirtschaft arbeitete der heute 46-Jährige zunächst in Frankfurt am Main an der Akademie für Welthandel, wo er erste Anknüpfungspunkte zur Wirtschaftsförderung fand. 2013 setzte er sich gegen 30 Bewerber durch und wurde erster WST-Geschäftsführer. Wendland, Vater von zwei Kindern, ist mit einer Japanerin verheiratet, das Heimatland seiner Frau hat er bereits Dutzende Male bereist. Eine weitere Leidenschaft ist das Meer, dem er jetzt wieder ein Stück näher kommt.

Die Langfristigkeit haben Sie immer wieder betont, zum Beispiel wenn es um das Thema Flächenvermarktung ging. Manchen in der Stadt ging es zu langsam.

Sie meinen die Einhäge. Das stimmt, aber ich denke immer noch, dass es der richtige Weg ist, dieses Gebiet nachhaltig und wertschöpfend zu entwickeln. Denn es sind auf lange Sicht gesehen mit Sengern die letzten größeren Gewerbeflächen der Stadt. Wäre nicht Corona, hätten wir vermutlich einen Großteil der städtischen Grundstücke bereits veräußert. Die Krise hat das nun vorerst gestoppt. Aber ich würde mir wünschen, dass jetzt keine übereilten Entschlüsse getroffen werden.

Auch das Thema Friedrichstraße mit Trading-Down-Effekten und Leerständen wird Ihren Nachfolger weiter beschäftigen.

Sicher, da wäre ich auch lieber ein Stück weiter gekommen. Aber an der Stelle sind wir auf die Mitwirkung der Immobilienbesitzer angewiesen und müssen hier teils dicke Bretter bohren. Die Gespräche sind nicht immer leicht zu führen, insbesondere wenn die Eigentümer nicht vor Ort leben. Ich bin trotzdem positiv gestimmt, dass die Friedrichstraße gedreht werden kann. Aber das sind eben Prozesse, die Jahre dauern können.

Wir nehmen wahr, dass viele Rheinfelder unzufrieden sind mit der Entwicklung der Innenstadt und das lieber von heute auf gleich ändern würden.

Genau diese Unzufriedenheit hat mich all die Jahre beschäftigt; dieser negative Blick auf die eigene Stadt. Von Zugezogenen und Auswärtigen wird Rheinfelden viel positiver wahrgenommen als von Einheimischen. Das finde ich sehr schade, denn wir stehen gut da.

Sie haben „wir“ gesagt, man spürt, dass Sie das berührt.

Ja, das ist auch so. Klar, Rheinfelden ist nicht Lörrach, was die Einkaufsmöglichkeiten angeht, und Rheinfelden hat auch keine historische Altstadt. Aber so schlecht, wie viele Einheimische die Stadt reden, ist sie nicht. Rheinfelden ist besser als das. Aber was nützt das beste Standortmarketing nach außen, wenn es aus dem Inneren heraus nicht gestützt wird? Das habe ich den Jahren meiner Tätigkeit immer wieder versucht, zu vermitteln.

Womit kann Rheinfelden denn in Ihren Augen punkten?

Mal abgesehen von der guten Lage im Dreiländereck und der schönen Landschaft haben wir mittlerweile eine große Vielfalt im Gewerbe, neben Großindustrie auch Handwerksbetriebe, Dienstleister und Handel. Mit Fisher Clinical Services ist es der Stadt in kürzester Zeit gelungen, ein renommiertes Pharmaunternehmen anzusiedeln. Auch gibt es einige interessante Start-ups, wenn auch weniger in der IT, sondern mehr Richtung Manufaktur. Rheinfelden tut sich beim Thema Gründung noch etwas schwer, ist traditionell eben eher Arbeiterstadt. Aber hier gibt es auch jede Menge Potenzial.

Große Arbeitgeber sind Evonik und auch die Alu, die zuletzt in die Insolvenz geraten ist und an einen russischen Investor verkauft wurde.

Man muss abwarten, was die Übernahme bringt, aber ich bin guter Dinge, dass die Alu die Transformation aus sich selbst heraus schafft und Rheinfelden erhalten bleibt. Und mit Evonik hat die Stadt einen starken Partner an ihrer Seite, die Zusammenarbeit ist sehr eng.

Spätestens seit dem Gewinn des Ultraeffizienzwettbewerbs 2019. Damit kann Rheinfelden die erste Stadt im Land werden, deren Industrie und Gewerbe ultraeffizient arbeiten und handeln – sei es beim Thema Abfall, Emissionen oder auch Personal.

Ja, das ist auch so ein Thema, das von manchen immer noch belächelt wird. Dabei hat der Gewinn dieses Wettbewerbs der Stadt Aufmerksamkeit im In- und Ausland beschert, dafür bräuchte ich sonst ein Marketingbudget, das mir kein Gemeinderat bewilligen würde. Erst kürzlich habe ich in Hamburg einen Vortrag gehalten, vor Corona war eine vietnamesische Delegation in der Stadt. Es ist uns gelungen, Folgefördermittel zu sichern und mit dem Fraunhofer Institut auch die Forschung nach Rheinfelden zu bringen. Das hat Potenzial, ganz Rheinfelden zu verändern. Durch diesen Erfolg stellt sich Rheinfelden als innovativer Standort dar und wird so attraktiv für Neuansiedlungen.

Ist das Ihr größter Erfolg?

Das ist sicher ein Projekt, auf das ich stolz bin. Aber ich denke, ich habe in meiner Zeit einiges mehr erreicht. Das ist die Aufgabe eines Wirtschaftsförderers. Auch wenn das manches Mal ohne große Öffentlichkeit geschah. Wirtschaftsförderung ist Vertrauenssache und geschieht oftmals im Hintergrund.

Was empfinden Sie als Niederlage oder auch Enttäuschung?

Ich glaube, eine richtig große Pleite habe ich hier nicht erlebt. Als Niederlage oder enttäuschend empfinde ich, dass es mir nicht immer gelungen ist, den Rheinfeldern ihre eigene Stadt schmackhaft zu machen.

Die Stadt feiert 2022 ihr 100-Jahr-Jubiläum. Was wünschen Sie ihr?

Ich wünsche der Stadt Selbstvertrauen. Nicht denken, man schafft etwas ohnehin nicht, also fängt man gar nicht erst an. Die Stadt steht nach 100 Jahren schon so da, wie andere nach 1000 nicht. Das ist doch eine Leistung, auf die man stolz sein kann.

Was nehmen Sie mit aus Rheinfelden nach Kamen? Vielleicht ein Souvenir?

Ich nehme wunderbare Freundschaften mit, das gilt auch für meine Frau, denn die japanische Community ist hier sehr groß. Und ich nehme das beste Souvenir überhaupt mit: Meine Tochter wurde hier geboren. Ich bin nicht der Typ, der sich ein Souvenir auf den Schreibtisch stellt (lacht).