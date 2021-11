von Lisa Petrich

Wegen schlechter Arbeitsbedingungen in Kindertagesstätten macht sich Anja Braekow vor 16 Jahren selbstständig und gründet später „Annies Laufstall“ in Rheinfelden. Jetzt hat sich die freie Kita zur gemeinnützigen GmbH weiterentwickelt – und soll noch weiter wachsen. Zwischen drei Monate und sechs Jahre alt sind die Kinder in „Annies Laufstall“ in Rheinfelden. Die Kindertagesstätte in der Hebelstraße ist von außen leicht am grünen Baum, der auf die Hauswand gemalt wurde, zu erkennen. „Ich nenne es auch gerne mein kleines Naturschutzgebiet“, sagt Anja Braekow schmunzelnd. Die Erzieherin und Kindergartenfachwirtin hat sich 2005 selbstständig gemacht, weil sie von einigen Rahmenbedingungen in ihrem Traumberuf genug hatte: zu große Gruppen, zu wenig Fachpersonal, ausbaufähige Kommunikation mit dem Träger und Eltern.

Fünf Jahre später hat Braekow eine eigene Kinderkrippe als Trägerverein auf die Beine gestellt, den sie nach ihren Vorstellungen leitet – „Annies Laufstall“ war geboren. Jetzt wurde aus der freien Kita e.V. eine gemeinnützige GmbH. Die Änderung habe wirtschaftliche Gründe, so Braekow, denn bisher musste sie die private Haftung für die Kita tragen. Als GmbH fällt das weg, was ihr vor allem in der Corona-Pandemie, in der viele Einnahmequellen ausgeblieben sind, entgegenkommt. Für ihr Team und die Eltern ändert sich durch die Firmengründung nichts. Sie ist stolz auf ihr Projekt, das ganz klein angefangen und sich nun sehr gut in Rheinfelden etabliert hat. Drei Ebenen im ursprünglichen Wohnhaus wurden nach und nach zur Kita umgebaut, kunterbunte Treppen und mit Bäumen bemalte Wände führen durch das Kinderreich. Zwölf Mitarbeiterinnen (inklusive Auszubildende), dreißig Kinder und eine Köchin finden hier Platz. „Wir haben eine große kulturelle Vielfalt im Haus“, sagt Braekow. Mit Kindern und dem Team zählt sie 14 verschiedene Nationen, die vertreten sind.

Und Anja Braekow hegt Pläne, ihre Kita weiter auszubauen: „Mit mir muss man immer rechnen“, sagt die 46-Jährige lachend. Ihr nächstes Wunschprojekt ist ein Anbau an das Haus, um Platz für einen Hort für die Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder zu bekommen. „So könnten wir die Verknüpfung zur Grundschule schaffen.“ Die Finanzierung dazu ist noch im Werden, aber die Kita-Leiterin ist zuversichtlich. Bei Finanzierungsfragen sei sie immer froh um die gute Kommunikation mit den Eltern, fügt sie hinzu. Die hauseigene Köchin weiter finanzieren zu können sei nur mit deren Unterstützung möglich gewesen. „Das war ein Kampf“, erzählt sie, denn die Stadt verweise nach der Bitte um Unterstützung nur auf Lieferdienste. Das ist für Braekow allerdings keine Option, die mit der Köchin besonders auf Nachhaltigkeit und Gesundheit achten möchte. Auch auf sämtliche Lebensmittelunverträglichkeiten und verschiedene Ernährungsweisen ließe sich so viel einfacher reagieren. Jetzt zahlen die Eltern 25 Euro pro Mitesser im Monat, um nicht auf die Köchin verzichten zu müssen.