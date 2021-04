von Dora Schöls

Frau Wielath, man hört seit einiger Zeit vermehrt, dass Kinder heute schlechter schwimmen können als früher. Ist also die Schwimmausbildung noch wichtiger geworden?

Ja, definitiv. Wenn wir Wachdienst im Freibad machen, sehen wir, dass Acht- oder Zehnjährige nicht mehr so sicher schwimmen. Ein Schwimmkurs alleine macht einen nicht zum sicheren Schwimmer, man muss weiterhin regelmäßig schwimmen. Dafür braucht es eine Schwimmmöglichkeit – und zwar in der direkten Umgebung, damit man das Kind nicht immer nach Lörrach fahren muss.

Silvia Wielath weist darauf hin, wie wichtig deshalb ein Hallenbad ist. | Bild: Milena Amrein

Regelmäßig schwimmen, das geht in Rheinfelden wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht – und das gilt auch für das Training der DLRG. Wie läuft so ein Training ab?

Die kleineren Kids trainieren in der Regel einmal die Woche, die Älteren zwei Mal. Erst machen wir ein kurzes Trockentraining, dann haben wir eine Stunde im Wasser. Da machen wir ganz klassisches Schwimmtraining mit Einschwimmen in unterschiedlichen Lagen und Schwerpunkten auf Stil, Ausdauer, Geschwindigkeit oder Kraft.

Los geht‘s also im Trockenen. Geht Schwimmtraining ohne Wasser?

Komplett ohne Wasser geht es nicht, nein. Draußen machen wir ergänzende Übungen oder wärmen die Gelenke auf, damit der Kreislauf in Schwung kommt. Es gibt Kraftübungen im Trockenen, Ausdauer kann man auch mit Laufen trainieren. Aber das Schwimmen kann ich nur im Wasser trainieren. Es braucht ein Hallenbad oder ein Freibad.

In Rheinfelden hatte das Hallenbad vergangene Saison wegen technischer Mängel nur teilweise auf, in dieser Saison hatte es wegen Corona komplett zu. Was bedeutet das für die DLRG?

Das ist schwierig für uns. Zwei Drittel vom Jahr trainieren wir im Hallenbad. Und in den Sommermonaten, in denen wir im Freibad sind, fallen noch die Ferien. Deshalb ist das Hallenbad wichtig, um eine Schwimmausbildung gewährleisten zu können: Vom Nichtschwimmer zum Schwimmer, vom Schwimmer zum Rettungsschwimmer. Zum Problem wird es, wenn wir nicht mehr genügend Rettungsschwimmer haben. Dann wird es schwierig, die Bademeister mit Wachdiensten zu unterstützen, auch die Schnelleinsatzgruppe zu gewährleisten.

Zur Person Silvia Wielath (28 Jahre) ist Physiotherapeutin und seit vier Jahren Vorsitzende der Rheinfelder DLRG-Gruppe. Zum Schwimmen kam sie über ihre Familie, sie geht aber auch gern laufen oder fährt Rennrad. Doch an das Vereinsleben in der DLRG kam für sie bisher kein anderer Sport heran. Die Ortsgruppe hat derzeit rund 450 Mitglieder, 180 davon unter 18 Jahre. Rund 35 sind in der Schnelleinsatzgruppe.

Kann es also zu der Situation kommen, dass es einen Notfall im Rhein gibt – und niemand ist verfügbar?

Auf lange Sicht kann das ein Problem werden. Wir haben das in Waldshut gesehen: Während das Bad saniert wurde, hatten die Kollegen einen Mitgliedereinbruch von zwei Dritteln. Obwohl klar war: Das Bad macht wieder auf. Bei uns sind auch schon so um die 50 Mitglieder gegangen.

Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt sind nicht nur die Pläne für ein neues Hallenbad auf Eis gelegt, sondern das Hallenbad soll kommenden Winter auch gar nicht öffnen. Wann wird es so richtig dramatisch für Sie?

Das ist schwierig abzuschätzen. Unsere Jugendtrainer sind zwischen 15 und 25 Jahre alt. In dem Alter ist es wichtig, dass das Training regelmäßig stattfindet, dann bilden sich Freundschaften – und dann bleiben sie dabei. Wenn es nur im Sommer stattfindet, ist es schwierig, sie zu halten. Das kann theoretisch in fünf oder sieben Jahren zum Problem werden.

Wie ist die Stimmung in der Ortsgruppe, gibt‘s viel Frust?

Na ja, was heißt Frust? Wir wollen das irgendwie überbrücken. Der Stadtsportausschuss ist so nett, uns bei den Sporthallen zu berücksichtigen, damit wir zumindest was Kleines anbieten können. Aber da können die Kinder irgendwann sagen: Das mache ich auch beim Fußball oder Turnen, dafür gehe ich nicht in die DLRG. Deshalb sind die Köpfe am Rauchen, wir suchen kreative Lösungen – auch für diesen Sommer mit Blick auf die Corona-Vorschriften.

Und danach?

Für diesen Winter und langfristig überlegen wir, auf andere Bäder auszuweichen. Die sind aber sehr ausgebucht – wir werden trotzdem fragen.