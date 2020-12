von Petra Wunderle

Seit mehr als einer Woche funkeln jeden Abend die Lichter am Mammutbaum in Ober-Eichsel. Viele Menschen sehen sich den Baum gerne an, der bis tief ins Tal festlich leuchtet. Katharina Brugger-Peukert, die mit ihrer Familie in Nieder-Eichsel lebt, findet es sehr schade, dass dieses Jahr coronabedingt nichts unter dem großen Weihnachtsbaum stattfinden kann. Aus diesem Grund hat sich die Ortschaftsrätin Gedanken darüber gemacht, wie ohne das Zusammentreffen vieler Menschen etwas weihnachtliches unterm Mammutbaum stattfinden kann.

Katharina Brugger-Peukert bastelt gerne und liest ihren drei Kindern leidenschaftlich gerne vor. Auch sie selbst kann beim Lesen eines Buches gut entspannen und sich auf die Weihnachtszeit einstimmen. „Für sich selber und für seine Liebsten Zeit nehmen, kommt oft zu kurz. Aus diesem Grunde kam mir die Idee, andere Menschen an Weihnachtsgeschichten teilhaben zu lassen“, sagt die junge Frau.

Da sie technisch nicht so versiert ist, holte sie ihren Ortschaftsratskollegen Gunter Hildebrand ins Boot beziehungsweise unter den Mammutbaum. Hildebrand stellte die beiden Geschichten ins Internet, sodass nun die Möglichkeit besteht, mit einem Smartphone einen QR-Code unter dem Baum zu scannen und sich dann anzuhören, wie die Ideengeberin die beiden Weihnachtsgeschichten liest.

Der Kinderbuchklassiker „Tomte Tummetott“ von Astrid Lindgren handelt von einem Wichtel, der immer eine rote Mütze trägt. Passend zu dieser Geschichte hat Brugger-Peukert mit der Hilfe ihrer Schwiegermutter und ihrem Bruder einen Wichtel aus Holz mit langem Bart und roter Mütze gebastelt. Am Anblick des Ober-Eichseler Tomte Tummetotts erfreuen sich längst nicht nur Kinder.

Die Geschichte „Adventsfreude“ ist für Erwachsene gedacht. Sie ruft den wirklichen Sinn von Weihnachten in Erinnerung. Ganz nach dem Motto dieser Erzählung ermuntert Katharina Brugger-Peukert große wie kleine Menschen: „Kommt, wann immer ihr wollt, zum Mammutbaum, bringt eine Thermoskanne mit heißem Tee oder duftendem Glühpunsch sowie ein paar Zuckerbrötchen mit und vielleicht noch eine warme Decke. Nehmt euch zehn Minuten Zeit, unterm funkelnden Lichtermeer des Eichsler Mammutbaums, um die Geschichten anzuhören.“