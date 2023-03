Von Keramik über Kränze, Schmuck, Strickarbeiten, Glasobjekte bis zum Patchwork reicht das Kreativ-Angebot bei der Frühjahrsausstellung am Sonntag in Nollingen. Organisatorinnen sind erstmals Sabrina und Katja Güdemann.

Frühlingsfrisch mit grün-gelben Farben und Blumen präsentiert sich das Plakat zur Frühjahrsausstellung für Kreativkünstler am Sonntag, 5. März, in der Hebelhalle in Nollingen. Sabrina Güdemann und ihre Schwägerin Katja Güdemann aus Warmbach, die