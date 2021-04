von Horatio Gollin

Die Stadtteilbeiräte Kernstadt und Nollingen wollen die Geschwindigkeit auf der Unteren Dorfstraße auf Tempo 30 beschränken, aber keine 30er-Zone einrichten, damit die Radschutzstreifen und die bisherigen Vorfahrtsregeln erhalten bleiben. In den Stadtteilbeiräten Kernstadt und Nollingen wurde wiederholt über zu schnelles Fahren auf der Unteren Dorfstraße auf dem Abschnitt zwischen Nollinger Straße und Römerstraße diskutiert. Ein Antrag, die Einführung von Tempo 30 zu prüfen, war schon einmal gestellt, aber vom Ordnungsamt abgewiesen worden.

Rheinfelden Krähen machen zunehmend Krach und Ärger in Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren

Beiratssprecher Rainer Vierbaum berichtete in der jüngsten Sitzung des Stadtteilbeirats Nollingen, dass er zusammen mit Jürgen Maulbetsch, Sprecher des Stadtteilbeirats Kernstadt, einen neuen Versuch starten wolle, um die Geschwindigkeit auf dem Teilstück der Unteren Dorfstraße auf 30 Stundenkilometer zu reduzieren.

Ärger über nächtliche Raser

Nächtliche Raser bekomme man damit zwar nicht in den Griff, aber insgesamt ergäben sich Vorteile, meinte Vierbaum, der auf die vielen Einmündungen von gewerblichen Parkplätzen und Seitenstraßen in die Untere Dorfstraße verwies. Beiratsmitglied Karin Paulsen-Zenke warnte vor negativen Effekten, die einsetzen könnten, wenn von der Verwaltung eine 30er-Zone eingerichtet würde. Sie erklärte, dass in einer Tempo-30-Zone überall geparkt werden dürfe, an den Kreuzungen rechts vor links gelte und überdies auch die Radschutzstreifen entfernt werden müssten. Zusätzliche Radschutzstreifen in der Unteren Dorfstraße waren gerade erst im Gemeinderat durchgesetzt worden.

Gemeinsamer Antrag

Die Beiratsmitglieder waren sich einig, dass sie eine Geschwindigkeitsreduktion auf Tempo 30 nur bei Beibehaltung der Radschutzstreifen und der geltenden Vorfahrtsregelungen fordern wollen. Rainer Vierbaum will den Antrag ausarbeiten und mit Jürgen Maulbetsch absprechen, damit er als gemeinsamer Antrag beider Beiräte eingebracht werden kann.