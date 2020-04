von Ralf H. Dorweiler

Während viele Einzelhändler froh sind, unter Einbehaltung aller Vorsichtsmaßnahmen den normalen Geschäftsbetrieb wieder starten zu können, stellt sich bei den Kommunen auch die Frage nach der Kontrolle. Die Stadt Rheinfelden hat bereits mit einer kommunalen Verordnung auf die Nachrichten aus dem Land reagiert.

Konzepte für Abstandsregeln und Hygiene

Holger Roy, Inhaber und Geschäftsführer des Modehauses Bohn, war erleichtert, als er erfuhr, dass er den Laden mit 200 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder öffnen kann. „Die letzte Zeit war schwer für uns Einzelhändler“, sagt er.

Eine Woche wurden Renovierungen vorgenommen, ansonsten ein Liefer- und Abholservice installiert, was bei Kleidung natürlich schwieriger ist. Jetzt arbeitet man an Konzepten, wie man Hygiene und Abstandsregelungen ab Montag einhalten kann. In der Grenzregion bleibe es vorerst auch nicht leicht, weil mit der Grenzschließung der wichtige Kundenanteil aus der Schweiz weggefallen ist.

Entscheidung wird weitgehend begrüßt

Das sieht auch Joachim Schlageter vom Handwerker- und Gewerbeverein in Grenzach-Wyhlen als wichtig an. Die Möglichkeit, dass der Einzelhandel der Gemeinde wieder arbeiten könne, begrüßt er. Er geht davon aus, dass die meisten Geschäfte nach Erfüllung der Vorgaben wieder öffnen werden.

Frank Sattler, Sprecher des Leistungsverbunds des Gewerbevereins, ist in seinem Laden ebenfalls daran, Sicherheitsmaßnahmen zu organisieren. Die Vorgaben des Landes sind nämlich, dass nur unter strengen Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen geöffnet werden darf.

Gesundheit von Personal und Kunden hat Priorität

Wichtig, so Sattler, sei das Wohl und die Gesundheit von Personal und Kunden. Darum müsse man auch abwarten, bis schwarz auf weiß vorliege, unter welchen Umständen die Wiedereröffnung erlaubt sei. Am schlimmsten fände er, wenn die Lockerung wieder zurückgenommen werden müsste, weil die Infektionszahlen doch wieder ansteigen würden. „Gesundheit geht vor“, sagt er.

Auf die genaue Regelung der Möglichkeit, wieder zu eröffnen, wartet auch Gabriele Zissel von der Wirtschaftsförderung der Stadt (WST). In einer offiziellen Verfügung müsse geklärt sein, ab wann und unter welchen Umständen Geschäfte wieder öffnen dürfen. Zudem sei es auch nötig, die Einhaltung der Vorschriften zu überwachen.

Ordnungsamt wird Konzepte überprüfen

Dazu sagt Dominic Rago, Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung: „Unser Ordnungsdienst wird die Einhaltung der entsprechenden Schutzkonzepte überprüfen.“ Gustav Fischer, der Vorsitzende des Gewerbevereins in Rheinfelden, ist zwiegespalten. „Als Privatmann finde ich es notwendig, Geduld zu haben. Viele Einzelhändler stehen aber auch mit dem Rücken zur Wand.“ Es sei allerdings wichtig, schrittweise in den Alltag zurückzufinden.

Grenzach-Wyhlens Bürgermeister Tobias Benz findet, dass die Öffnung der Geschäfte eine richtige Entscheidung war. Mit der 800-Quadratmeter-Grenze könnten alle Einzelhändler in seiner Gemeinde ihren Ladenbetrieb wieder aufnehmen.

Dies sei jedenfalls die richtige Entscheidung, wenn man ein Ladensterben verhindern wolle. „Damit wird auch das Missverhältnis zwischen der, um ein Beispiel zu nennen, bisher geschlossenen Buchhandlung und dem Supermarkt, der Bücher verkaufen darf, beendet“, so Benz.

Noch keine Entschärfung für Gastronomie

Gerne hätte Rheinfeldens OB Klaus Eberhardt für die Gastronomie schon einen Hinweis auf ein mögliches Öffnungsdatum in den Äußerungen des Landes gesehen. Er habe aber auch Verständnis, dass dies in der aktuellen Lage noch nicht möglich sei. „Hier schlagen zwei Herzen in meiner Brust“, beteuert er.

In Schwörstadt prüft Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat, ob sich die Öffnungserlaubnis auch auf den Tedi- und den Kik-Markt erstreckt. Wichtig sei, auf genug Abstand zu achten. Allerdings treibt die Bürgermeisterin auch eine andere Frage um: Die Notbetreuungen in den Kitas decke ja nur Kinder von Personen ab, die in systemrelevanten Berufen sind. Jetzt müsse man prüfen, was mit den Kindern von Verkäufern sei, die jetzt wieder arbeiten müssten.