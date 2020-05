von Helmut Bauckner

Die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren sind auch am Hochrhein gut dokumentiert – dank der Arbeit vieler engagierter Privatpersonen. Für Rheinfelden etwa hat der Arbeitskreis Geschichte des Vereins Haus Salmegg mit Wolfgang Bocks ausführlich geforscht, in Grenzach-Wyhlen ist es der Verein für Heimatgeschichte mit Helmut Bauckner an der Spitze. Dieese Zeitung veröffentlicht darüber nun zwei Beiträge.

Rheinfelden

Zwischen dem 21. und 25. April 1945 wälzte sich innerhalb von fünf Tagen ein Strom von 3029 Fremdarbeitern und Kriegsgefangenen, die aus Landwirtschaft, Handwerk und Industrie Rheinfeldens und des Dinkelbergs kamen, sowie 61 Deserteuren über die alte Brücke in die Schweiz, wo das Rote Kreuz sie aufnahm und in ihre Heimatländer weiterleitete. Die Schweizer Volksstimme aus dem Fricktal dokumentierte diese Ereignisse in mehreren Artikeln. In einem heißt es: „Am 21. und 22. April wälzte sich über die Rheinbrücke Rheinfelden ein grosser Flüchtlingsstrom, hauptsächlich Fremdarbeiter in Zivil. Dem hiesigen Auffanglager wurden 1056 Männer und 342 Frauen und Kinder überwiesen, alles Angehörige aus 17 verschiedenen Nationen. Die im Laufe des Sonntags ebenfalls übergetretenen Sowjetrussen, über 600 – zum grössten Teil uniformierte Soldaten – bekamen durch die Stadt Rheinfelden spendierte Stärkung und reisten sodann in ein Auffanglager nach dem Innern der Schweiz weiter.“

Soldaten bei der Übergabe auf der Rheinbrücke. | Bild: Verein Haus Salmegg

In einem weiteren Artikel berichtet die Zeitung, dass am 23. und in der Nacht zum 24. April eine große Anzahl Flüchtlinge, meistens Zivilpersonen, die hiesige Rheinbrücke überschritten haben. „Es waren Angehörige neun verschiedener Nationen und zwar 585 Männer, 248 Frauen und 46 Kinder, gleichzeitig kehrten 63 Schweizerbürger in ihr Heimatland zurück.“ Vom 24. bis zum Mittag des 25. April sind noch 107 Zivilisten in die Schweiz eingereist, unter ihnen drei Schweizer Staatsangehörige.

Der Grenzübertritt der Soldaten

Um Mitternacht meldeten sich drei Offiziere sowie sieben Unteroffiziere und Soldaten eines zersprengten deutschen Artillerieregimentes, die im Laufe des Vormittags nach ihrer Entwaffnung die Grenze überschritten. Gegen Mittag erhielten weitere sechs Offiziere und 43 Unteroffiziere und Soldaten der deutschen Wehrmacht die Erlaubnis überzutreten. Sie wurden entwaffnet und interniert. Um 12.55 übernahmen die Franzosen die Grenzkontrolle zu Badisch-Rheinfelden.“

Am 7. Mai protokolliert die Direktion des I. Schweizerischen Zollkreises über die Zollstation Rheinfelden: „25. 4. ‚45 12.55 Uhr. Erscheinen eines franz. Panzerspähwagens beim deutschen Zollamt. Seither Aufhören des Flüchtlingsübertrittes. Nachmittags Eintreffen unseres Generals beim Zollamt. Beim deutschen Zollamt haben noch keine franz. Beamten den Dienst aufgenommen.“

Grenzach-Wyhlen

Als am 24. April 1945 der erste französische Panzer auf der Lucke zwischen Binzen und Lörrach auftauchte, und wenig später Panzer über den Rührberg nach Wyhlen rollten, war auch dem Letzten klar, der Krieg ist zu Ende. Man konnte nur hoffen, dass kein Widerstand vonseiten des Volkssturms geleistet und weiteres Blutvergießen verhindert würde.

In der Irgastraße in Grenzach hängte man die weißen Fahnen aus den Fenstern, wie ein altes Foto belegt. Auch wenn die Erleichterung zu spüren war, – zum Teil begrüßte man die Soldaten mit Fliedersträußen – so herrschte dennoch auch Angst vor den Besatzern.

Dass auch diese in eine völlig fremde Welt eintauchten, belegt ein 40-seitiges Büchlein mit dem Titel „Petit Tableau du cercle de Lörrach“ – kleine Beschreibung des Kreises Lörrach – herausgegeben vom „Gouvernement Militaire de Lörrach“, also der französischen Militärverwaltung, erschienen wahrscheinlich 1946. Dabei handelt es sich um einen außerordentlichen „Reiseführer“, der zeigt, wie sehr der Militärverwaltung daran gelegen war, dass sich die Besatzer mit der Kultur ihres unbekannten Aufgabengebietes vertraut machten.

Es ist unklar, woher der oder die Verfasser das umfangreiche Wissen über unsere Gegend hatten. Liest man, was über Grenzach und Wyhlen berichtet wird, hat man fast den Eindruck, er habe die Veröffentlichungen von Erhard Richter und dem Verein für Heimatgeschichte gelesen. So weiß er, dass man Grenzach früher mit „K“ geschrieben, das „G“ sich nur eingeschlichen hat, wegen der Grenznähe. Die Grenze zur Schweiz gebe es aber schließlich erst seit 1501.

Er kennt die römischen Spuren des Dorfes und weiß, dass die Kirche ursprünglich Leodegar zum Patron gehabt hat, den ehemaligen Bischof von Autun. Er erwähnt auch das bedeutende spätgotische Sakramentshaus und den charakteristischen Markgräfler „Kässchnitte-Turm“, wir sagen Käsbiss dazu. Für ihn ist die Grenzacher Kirche eine der schönsten des Markgräflerlandes. Wyhlen, so lesen wir, sei bis 1806 österreichisch und zu Römerzeit durch eine Brücke über den Rhein mit Augusta Raurica verbunden gewesen, ihre Spuren könne man noch heute sehen. Auch das Gründungsdatum des Klosters Himmelspforte 1303 ist ihm bekannt.

Woher wussten der oder die Verfasser von den Humanisten Nikolaus und Thomas Frey aus Schallbach, vom zauberhaften Renaissancealtärchen von Schönenberg oder, dass Hebels Eltern in Hauingen geheiratet haben? Es gäbe noch viel Erstaunliches aus diesem Heftchen zu berichten, so wird erwähnt, dass der französische Schriftsteller Arthur de Gobineau kurzzeitig im Inzlinger Wasserschloss gewohnt hat und dass Max Laeuger nach dem Angriff auf Freiburg Zuflucht in der Himmelspforte im Wyhlen fand. Aber darüber hinaus gibt es auch Missverständnisse oder Fehler. So hat die Kaiserin Marie-Louise auf ihrer Reise von Paris nach Wien die Nacht vom 4. auf den 5. Mai 1814 nicht im Grenzacher Schlössle verbracht, sondern im Blauen Haus am Rheinsprung in Basel. Verständlich, aber schade für Grenzach!

Hebel genoss größte Hochachtung und so endet das Büchlein mit Strophen aus dem „Schmelzofen“ natürlich in französischer Übersetzung. Anrührend, welche man ausgesucht hat: „Und numme keini Säbel meh! ‚s het Wunde gnueg und Schmerze geh. ‚s hinkt mengen ohni Fueß und Hand. Und menge schloft im tiefe Sand.“