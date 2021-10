von Petra Wunderle

Ja, es war Freude und Leidenschaft von Anfang an. Ihre ganz persönliche Freundschaft mit dem Beruf Friseurin hat sie schon als Kind geschlossen. Die Verlockung, Haare zu schneiden und Strähnchen zu zaubern, praktizierte sie an vielen Barbie-Puppen. Heute, im Alter von 21 Jahren, hat sie den Gesellenbrief in der Hand, ist Kammersiegerin im Bezirk der Handwerkskammer Freiburg und mit einem Notendurchschnitt von 1,3 Klassenbeste der Gewerblichen Schule in Rheinfelden.

Stefania Nicolosi wurde die Neigung zum Friseur-Beruf auch sozusagen in die Wiege gelegt. Denn ihre Mutter Lucia Nicolosi machte es ihr vor. Heute führt sie zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Anna Passaro den Salon Anna-Lucia Haarkultur in Rheinfelden. Ihre Ausbildung zur Friseurin absolvierte Stefania Nicolosi in Weil am Rhein, im Salon Compagnia della Bellezza bei Luciano Di Mattia. Zu ihrem Interesse an diesem Handwerksberuf sagt die junge Friseurin: „Die Ausbildung hat mir vom ersten Tag an sehr großen Spaß gemacht. Ich durfte im ersten Monat schon Haare schneiden, der Chef hat mir stets vertraut.“ Dazu attestiert ihr Luciano Di Mattia: „Stefania war eine vorbildliche Azubine. Sie hat sich nie gescheut, sich weiterzubilden und dazuzulernen. Dieses gute Ergebnis wurde nun nicht ohne Weiteres erreicht.“

Volle Unterstützung der Eltern

Doch der Reihe nach: Mit dem Abitur in der Tasche begann Stefania Nicolosi ihre Ausbildung, die verkürzt zweieinhalb Jahre dauerte. Dass eine 18-Jährige mit Fachabitur für Fremdsprachen – sie spricht neben ihren Muttersprachen Deutsch und Italienisch auch perfekt Englisch und Französisch – diesen traditionellen Handwerksberuf erlernt, ist eher selten, war aber für alle Beteiligten in Ordnung. „Ich war damals nach der Schule noch nicht bereit zu studieren.“ Nach einem Job im Flughafen entschied sie sich, nach dem Vorbild der Mutter Friseurin zu lernen. „Ich hatte die volle Unterstützung meiner Eltern“, sagt sie.

Jetzt, nach dem erfolgreichen Abschluss, will sich die junge Frau aber noch weiterentwickeln. Sie hat sich mittlerweile für das Studium Modemanagement entschieden und begründet das so: „Ich bin noch jung und vielleicht gelingt es mir, einmal Mode und Frisur zu kombinieren.“

Fernstudium per Homeoffice

Stefania Nicolosi macht ein Fernstudium per Homeoffice und ist dabei gut und konsequent organisiert. Sie lernt täglich sechs bis sieben Stunden, dazwischen legt sie gerne zum Entspannen ein paar Yoga-Übungen ein, beim Sport im Fitnessstudio powert sie sich dann richtig aus. Ihr nächstes berufliches Ziel hat sie fest vor Augen: „Einmal in Mailand oder Rom arbeiten, das interessiert mich.“