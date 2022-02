von Heinz Vollmar

Die Narretei am Hochrhein ist lebendig, die Fasnacht wird gefeiert, wo immer es die Pandemie-Lage zulässt. Sichtbares Zeichen für das Herbeisehnen der Fasnacht, für Lebensfreude und Geselligkeit war am Samstag das Narrenbaumstellen in der Rheinfelder Innenstadt.

Nachdem die großen Fasnachtsveranstaltungen bereits abgesagt wurden, war das Aufstellen des Narrenbaums ein Höhepunkt der Fasnacht 2022 in Rheinfelden. So empfanden es wohl auch viele Bürger, die zahlreich gekommen waren, um mit Fasnachtscliquen aus Rheinfelden und Umgebung im Kleinen die Fasnacht zu feiern.

Dass die Freude über diesen Anlass, trotz der Corona-Einschränkungen groß ist, war bereits am frühen Nachmittag in der Fußgängerzone und auf dem Rathausplatz sichtbar. Dort tummelten sich bei schönem Wetter zahlreiche Cliquen, Guggemusiken und auch viele große und kleine Hästräger, die diese Gelegenheit nutzen wollten, um einen Hauch von Fasnacht mitzuerleben. Angeführt wurde der Narrenwurm in Richtung Oberrheinplatz von der musizierenden Latschari-Clique, der Zunftleitung, Oberbürgermeister Klaus Eberhardt sowie einer Vielzahl von Fasnächtlern, die den kleinen aber hübsch geschmückten Narrenbaum zum Oberrheinplatz begleiteten.

So geht es mit der Fasnacht weiter Schmutziger Dunschtig Am Schmutzige Dunschtig übernehmen die Narren die Macht und entreißen OB Klaus Eberhardt den Schlüsse. Die Machtübernahmen findet aber ohne Publikum statt und der Rathauschef wird nicht abgeführt, erklärt Oberzunftmeister Michael Birlin. Beizenfasnacht Am Fasnachtssamstag und Fasnachtssonntag stehen die Guggen im Zentrum. An beiden Tagen werden verschiedene Abordnungen von Cliquen und Guggen in der Innenstadt unterwegs sein, die damit auch die heimische Gastronomie stärken wollen. Unter normalen Bedingungen durften die Wirte am Fasnachtssonntag draußen wirten, in diesem Jahr ruft die Narrenzunft die die Innenstadt-Gastronomen auf, draußen großzügig zu stuhlen. Birlin stellt sich eine Art Beizenfasnacht vor. Verbrennung Am Fasnachtsdienstag um 20 Uhr wird die Fasnacht verbrannt. Der Oberrheinplatz wird abgesperrt, Ordner kontrollieren. (vep)

Dort erlebten die Besucher des närrischen Spektakels musikalische Auftritte der Ohräquäler-Guggemusik, der Maximalen und auch die Latschari ließen die Fasnacht 2022 einmal mehr hochleben. Das närrische Motto „‘s isch wies isch“ bekräftigte Oberzunftmeister Michael Birlin. Er erinnerte in seiner Ansprache auch an das Stadtjubiläum 100 Jahre Rheinfelden, dem ohne einem Narrenbaum etwas Entscheidendes fehlen würde.

Klein, aber hübsch: Der Narrenbaum auf dem Oberrheinplatz. | Bild: Heinz Vollmar

Der Narrenbaum sei zwar klein, aber stämmig, und wenn man genau hinsieht, hat er zwei Spitzen, ein Novum in der Rheinfelder Fasnacht, so der Oberzunftmeister. Entsprechend äußerte sich auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Er rief den vielen Besuchern ein kräftiges „Narro am Rhy“ entgegen und freute sich über deren Kommen. In Bezug auf die Pandemie-Einschränkungen sagte er, dass die Narren bislang viele Taschentücher gebraucht hätten, um ihre Tränen abzuwischen.

Angesichts des Narrenbaumstellens, das alle Erwartungen übertreffe und in bester Narrenmanier ablaufe, könne man die Taschentücher aber wieder wegstecken. Erstellt wurde der Narrenbaum von der Warmbacher Schmugglergilde. Um Straßen und Rathaus fasnächtlich zu schmücken, waren am frühen Morgen bereits die Dinkelberg Schrate und die Zunftleitung unterwegs.

Mit dem Orden „E halbs Lebe“ wurde Michael Birlin von Markus Messmer (Ehrennarrenvogt des Verbandes Oberrheinischer Narrenzünfte, links) ausgezeichnet. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt (rechts) applaudiert. Bilder: Heinz Vollmar | Bild: Heinz Vollmar

Mit dem Orden „E halbs Lebe“ wurde Oberzunftmeister Michael Birlin beim Narrenbaumstellen geehrt. Markus Meßmer, Ehrennarrenvogt des Verbandes Oberrheinischer Narrenzünfte, übergab dem Ozume die Urkunde. In seiner Laudatio bezeichnete er Michael Birlin als „Kapitän eines Narrenschiffs mit 32 Cliquen und beinahe 1000 Narren, der sich seit fast 50 Jahren in vielerlei Funktionen um die Fasnacht verdient gemacht hat“.