von Horatio Gollin

Die Diskussion um das Abstellen der mit Trinkwasser gespeisten Brunnen wird auf Antrag der SPD im Gemeinderat vertagt. Es seien offene Fragen zu klären. Die finanzielle Lage der Stadt erfordert laut dem Regierungspräsidium Freiburg Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Von einer ganzjährigen Abstellung der mit Trinkwasser gespeisten Brunnen hatte sich die Verwaltung eine Kosteneinsparung von 90 000 Euro versprochen. Über diesen Vorschlag der Stadtverwaltung hatte sich eine kontroverse Diskussion entwickelt.

Vor allem die Ortsteile sahen sich benachteiligt, da die innerstädtischen Brunnen auf dem Oberrheinplatz und dem Kirchplatz von der Abstellung ausgenommen sein sollten. Die Stadtverwaltung lenkte ein und schlug dem Gemeinderat nun vor, die Laufzeit der Brunnen auf vier Monate (von Juni bis September) anstelle von bisher acht Monaten Laufzeit zu begrenzen.

Paul Renz (CDU) verwies darauf, dass sich schon zum 1.-Mai-Feiertag Wanderer an Brunnen erfrischten. Für die CDU-Fraktion beantragte er, die Laufzeit auf fünf Monate (Mai bis September) zu begrenzen. Dieser Antrag sowie ein vorab angekündigter Antrag der Grünen, auch die ökologische Bedeutung der Brunnen in die Entscheidung einzubeziehen, wurden aber gar nicht zur Abstimmung gebracht, da die SPD-Fraktion einen weitergehenden Antrag stellte. Uwe Wenk (SPD) sagte, dass in der Auflistung der Brunnen ein Brunnen in Nordschwaben fehlte, dafür aber ein nicht existenter Brunnen in Minseln aufgeführt werde. Er kritisierte, dass nicht berücksichtigt werde, ob in den Ortsteilen nur einer oder mehrere Brunnen betroffen seien. Anders als von der Stadtverwaltung dargestellt, hätten sich auch nicht alle sechs Ortschaftsräte für eine verkürzte Laufzeit ausgesprochen. Wenk sagte, dass die tatsächlichen Kosten jedes Brunnens Teil der Entscheidungsgrundlage sein sollten, und fragte, ob andere Möglichkeiten zur Kosteneinsparung wie nächtliche Abschaltungen mittels Zeitschaltuhr genutzt würden. Er beantragte die Vertagung des Tagesordnungspunktes und eine erneute Behandlung des Themas in den Ortschaftsräten, wenn diese Fragen geklärt worden seien.

Unterstützung dafür gab es von den Grünen und SÖREN. „Damit steht fest, dass noch einige Dinge wie auch unser Antrag diskutiert werden müssen“, meinte Heinrich Lohmann (Grüne). Jörg Moritz-Reinbach (SÖREN) mahnte, dass bei einer Angelegenheit, die so sehr die Verbundenheit der Einwohner mit ihren Ortsteilen betreffe, handwerklich sauber gearbeitet werden müsse. Karin Reichert-Moser (Freie Wähler) sprach sich gegen den Antrag aus, da die Verwaltung Kritikern mit der geringeren Laufzeitverkürzung entgegengekommen sei. Der Antrag der SPD wurde mit 16 Stimmen, elf Gegenstimmen und einer Enthaltung angenommen.