von Petra Wunderle

Frau Lang, welche Pflanzen gehören in die Kategorie Unkraut?

Ich komme gerade von einem Wochenendseminar über Wildkräuter, deren Bestimmung und wie wir diese in unsere tägliche Ernährung einbauen können. Für mich gibt es schon lange keine „Unkräuter“ mehr, ich mag das Wort nicht, denn jedes Kraut hat seine Daseinsberechtigung. Viele der sogenannten Unkräuter sind oft Heilkräuter, die wir uns zunutze machen können. Sie helfen, Krankheiten vorzubeugen oder Beschwerden zu lindern. So zum Beispiel die Brennnessel. Die will eigentlich niemand im Garten haben, höchstens das Herstellen von Brennnesseljauche, als Blumendünger, schätzen wir an ihr. Dabei hat sie so unglaublich viele gesunde Inhaltsstoffe, die wir in unseren täglichen Speiseplan einbauen sollten: Vitamin C, Provitamin A, Proteine, Eisen, Kalzium und Magnesium.

Zu Person und Tag Petra Lang lebt seit 2013 in Adelhausen und siedet seit 20 Jahren Naturseifen. Seit vier Jahren gibt sie Kurse zum Thema Seifen und Naturkosmetik. Mehr Infos im Internet (www.petrasnaturkosmetik.com). Garten-Blogger in den USA haben den Ehrentag des Unkrauts ins Leben gerufen, um aufmerksam zu machen, dass nicht jedes Unkraut im Garten unnütz ist.

Finden Sie es spannend, wenn diese Kräuter sich ins Gartenbeet oder in den gepflegten Rasen mischen?

Auf jeden Fall. Ein englischer Rasen ist doch total langweilig und wider die Natur. Ich freue mich immer, wenn ich solche Rasenflächen sehe, die den Kampf gegen Löwenzahn & Co verloren haben. Schon früher wusste man, dass sich die Heilpflanzen, die wir brauchen, in unserer unmittelbaren Nähe ansiedeln, um uns wieder gesund zu machen. Ich schaue immer wieder in meinen Garten, was da so alles wächst, was ich für meine Gesundheit brauchen kann. Im letzten Jahr hat sich zum Beispiel Johanniskraut bei mir angesiedelt, plötzlich war es einfach in meinem Vorgarten. Innerlich eingenommen hilft Johanniskraut unter anderem bei Bronchitis und Asthma, was mich seit vielen Jahren gerade im Winter quält. Und äußerlich hilft es mir bei trockener, schuppiger Haut. Das ist doch ein schönes Zeichen.

Wie setzen Sie diese wilden Kräuter ein?

Ganz viel natürlich in meiner Naturkosmetik. Ich mache gerne Ölauszüge aus Heilkräutern, Pardon Unkräutern, die ich dann in Cremes weiterverwende oder destilliere. Dabei entstehen feine Pflanzenwasser, sogenannte Hydrolate, auch diese benutze ich in meinen Kosmetikprodukten. Oder ich setze einen Pflanzenauszug mit Ethanol an und stelle eine Tinktur her. Je nach verwendetem Kraut hilft mir diese zum Beispiel bei Kopfschmerzen oder Atembeschwerden. Man kann die „Unkräuter“ aber auch kulinarisch nutzen, täglich eine Handvoll Wildkräuter in einen Smoothie oder in den Salat mischen, sind sehr gesund. Wirklich sehr lecker ist ein Pesto aus Wildkräutern.

Rezept für Wildkräuterpesto Die Zutaten 500 Gramm Wildkräuter/Unkräuter (Bärlauch, Knoblauchrauke, Brennnessel, Löwenzahn, Giersch, Vogelmiere, Labkraut, Wiesenschaumkraut), 300 Milliliter gutes Olivenöl, 100Gramm gemahlene Sonnenblumenkerne oder Walnüsse oder ähnliche Nüsse, 100 Gramm geriebener Parmesan, Salz und Pfeffer. Die Zubereitung Wildkräuter waschen, trocken schleudern und sehr klein schneiden. Mit dem Olivenöl bedecken, gemahlene Kerne/Nüsse und Parmesan dazugeben, verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Was ist eigentlich das Gänseblümchen – eine Blume oder ein Kräuterchen?

Das Gänseblümchen macht sich nicht nur gut als Deko auf Salaten oder Desserts, nein, es ist auch eine Heilpflanze. Gänseblümchen enthalten Saponine, welche zu den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen gehören, die dabei helfen Bronchialschleim abzutransportieren. So ist es nicht verwunderlich, dass Gänseblümchen oftmals Bestandteil vieler Hustentees ist. Ich mache auch gerne einen Ölauszug aus Gänseblümchen und nutze diesen bei sehr trockener Haut oder Ekzemen.