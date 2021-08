von Horatio Gollin

Die Stadt hat sich mit dem kommunalen Klimaschutzkonzept verschiedene Ziele gesetzt, wie Rheinfelden bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden soll, die Verwaltung sogar schon 2040. Bis 2030 soll eine CO 2 -Reduktion um 50 Prozent gegenüber dem Ausstoß von 1990 erreicht werden. Dem Ausbau von Photovoltaik (PV) wird dabei eine große Bedeutung zugeschrieben.

„Wofür braucht es ein großes Kraftwerk, wenn man auf dem eigenen Haus ein Kraftwerk haben kann? Da braucht es nur Leitungen, die auch gepflegt werden müssen“, meint der Energiemanager Michael Schwarz. „Die gesamte Konstruktion und das auf Großanlagen ausgelegte Netzsystem müssen umstrukturiert werden“, verweist er auf das Potential von PV-Anlagen im Rahmen der Energiewende. Mit dem Solarkataster auf der städtischen Webseite wird ein Tool geboten, mit dem Eigentümer in Rheinfelden feststellen könne, ob ihr Dach für eine PV-Anlage geeignet ist. „Da einiges neu gebaut wurde, ist es nicht mehr 100prozentig aktuell und wir müssten eine neue Überfliegung machen, aber es wird immer wieder genutzt“, sagt Schwarz.

Alex Langer von der Unternehmenskommunikation des Energieunternehmens Energiedienst (ED) weiß, dass aktuell in Rheinfelden inklusive der Ortsteile 923 PV-Anlagen mit einer Leistung von 15.230 Kilowatt Peak (kWp) installiert sind. Die Mehrzahl der Anlagen befindet sich auf privaten Dächern, auf das Gewerbe entfallen rund 100 Anlagen mit einer Leistung von 6658 kWp. „Bei einer angenommen Dachflächennutzung von sechs bis acht Quadratmeter pro einem kWp installierter Leistung, ergeben sich für Rheinfelden rechnerisch circa 92.000 bis 120.000 Quadratmeter genutzte Dachfläche“, überschlägt Langer.

Schwarz sagt, dass PV-Anlagen mittlerweile auf allen Dachflächen stehen, wo es nach der Ausrichtung und dem bauliche Zustand Sinn macht. Die Stadt betreibt auch zwei kleinere Anlagen in der Gemeinschaftsschule und im Georg-Büchner-Gymnasium.

Schwarz erklärt, dass städtische Dachflächen auch an Partner wie die Bürgersolar Hochrhein verpachtet werden und bei Neubauprojekten, wie dem zentralen Feuerwehrhaus, eine PV-Anlage gleich eingeplant wird.

Das Potential für PV-Anlagen im Gebiet der Stadt lässt sich nicht genau abschätzen, meint Langer. „Rein von den Dachflächen her ist sicher noch erhebliches Ausbaupotential vorhanden. Allerdings werden PV-Anlagen idealerweise im Zusammenhang mit einer Dachsanierung und unter Berücksichtigung des Dachzustandes installiert.

Die Installation einer PV-Anlage macht nur Sinn, wenn das Dach nicht in nächster Zeit erneuert werden muss“, erklärt Langer. Schwarz verweist auf das Klimaschutzkonzept, in dem ab 2012 ein Ausbaupotential von 78.500 Megawattstunden bis 2050 erhoben wurde. Er meint, dass aber aufgrund zusätzlich entstandener Dachflächen das Potential sogar größer sein dürfte. Er rechnet vor, dass bei einer jährlichen Neubaumobilisierung von zehn Dachflächen in einem Jahr 1500 Tonnen CO 2 und nach zehn Jahren 11.000 Tonnen CO 2 vermieden werden können.

Die Serie Hochwasser, Hitzewellen, schmelzende Gletscher: Wir müssen unser Klima schützen, und zwar auch vor der eigenen Haustür. In einer Serie schauen wir uns an, was man vor Ort tun kann – und wie sinnvoll die verschiedenen Maßnahmen sind. Der Ausbau von Photovoltaik ist ein wichtiger Beitrag zur Energiewende, nicht nur in Rheinfelden.

Um den Ausbau an PV-Anlage zu unterstützen, hat die Stadt letztes Jahr ein Förderprogramm für Privatpersonen ins Leben gerufen, das im vergangenen April zum zweiten Mal aufgelegt wurde. Auf Beschluss des Gemeinderats können ab diesem Jahr auch Vereine von dem Förderprogramm profitieren. Die Stadt bezuschusst die Installation einer Neuanlage mit 150 Euro pro kWp, bis maximal 600 Euro für vier kWp.

Je nach Hersteller, Lieferant und Extrawünschen belaufen sich die Herstellungskosten für ein kWp auf 1200 bis 1600 Euro. Seit Beginn des Förderprogramms wurden bis August diesen Jahres schon 43 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 432,5 kWp bezuschusst. Auch zwei Vereine haben die Förderung schon in Anspruch genommen. Das Antragsformular kann übrigens auf der städtischen Webseite heruntergeladen werden.