von Horatio Gollin

Es war ein verregneter Tag, aber der Samstag klang im Schweizer Rheinfelden glücklicherweise freundlich aus: Beim sechsten Open-Air-Konzert „Live am Rhy“ im Stadtpark-Ost spielten die Bands The Kerstin, Jukebox und The Poorboys. Die Besuchenden genossen es, mal wieder unter Menschen zu kommen und Live-Musik zu hören.

Das Wetter spielte dem Open-Air-Event „Live am Rhy“ anfangs nicht zu und zunächst kamen nur wenige Besucher. Doch zum Auftritt der ersten Band hörte der Regen auf, woraufhin sich der mit Gittern und Flatterband abgesperrte Bereich trotz pitschnasser Wiese langsam füllte. Für überdachte Sitzmöglichkeiten hatte der Veranstalter gesorgt und über den Abend hielt das Wetter. Gegenüber den sonnigen Vorjahren hielten sich die Zuschauerzahlen diesmal in Grenzen. Für Verköstigung mit Grillgut sorgte Christian Pelaez, der mehrere Restaurants in Rheinfelden/Schweiz führt, und eine Kuchenbar des Chors „Chortett“.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatten die Veranstalter den Zugang auf 300 Besucher beschränkt, obgleich 500 seitens des Kantons Aargau erlaubt gewesen wären. Am Einlass musste man die Kontaktdaten hinterlegen. „Das Contact Tracing ist keine Pflicht, aber wir haben uns als präventive Maßnahme dafür entschieden“, erklärte Michael Häusler vom Verein Plug-In, der die Konzerte im Stadtpark-Ost bereits zum sechsten Mal ausrichtete.

Filme vom Festival Das Event begleitete eine Filmcrew von der Gruppe Rheinfelden-live, die sich im vergangenen Dezember gegründet hatte und Kurzfilme oder Videos auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht, so Claus Pfisterer. Auch das Festival wird mit kleinen Kurzfilmen von den Auftritten der Bands und Interviews dokumentiert. Die Idee, das „Live am Rhy“ zu streamen, wurde wegen urheberrechtlicher Gründe wieder verworfen. Um die Kurzfilme noch während der Konzerte einzustellen, wurde vor Ort ein kleines Schnittstudio eingerichtet.

Angesichts der 60 Besucher, die zur ersten Band gekommen waren, zeigte er sich schon zufrieden, aber hoffte, dass noch mehr ihren Weg in den Stadtpark finden würden. Der Verein als Veranstalter wolle das kulturelle Leben bereichern, so Häusler. Dazu können er und Tobias Degen auf 20 bis 30 Helfer zurückgreifen. Dank der finanziellen Unterstützung der Stadt ist das „Live am Rhy“ für Besucher kostenfrei.

Den Auftakt machte The Kerstin aus Lörrach, die Folk und Pop spielten. „Wir probieren die Sonne rauszuholen“, rief Frontfrau Kerstin Schneider ins Publikum. Die drei Musiker gaben eigene Songs auf Englisch zum Besten. Als zweite Band trat das Duo Jukebox aus Rheinfelden/Schweiz und Wallbach auf, die ein großes Repertoire von Pop-Coversongs beherrschten. Der dritte Akt waren The Poorboys aus Solothurn, die Rock ‘n‘ Roll-Covers spielten. The Kerstin war 2017 schon einmal beim Live am Rhy aufgetreten und Jukebox im vergangenen Jahr. The Poorboys wollte Häusler auch schon länger als Band für das Open-Air-Event gewinnen und diesmal klappte es.

Auch Besucher aus Deutschland

Von den Zuschauern gab es für die Bands ordentlichen Applaus nach jedem Titel. „Die Live-Musik gefällt uns sehr gut“, meinte ein Besucher aus Rheinfelden/Schweiz. Mit seiner Partnerin komme er jedes Jahr zum „Live am Rhy“. Aus Rheinfelden/Schweiz kamen die meisten, aber wie in den vergangenen Jahren mischten sich auch Besucher aus Deutschland unter das Publikum. An einem Tisch saß eine Gruppe aus Grenzach-Wyhlen und Wehr, „wir stammen aber aus Rheinfelden“, so die Wehrerin, für die es besonders schön war, mal wieder unter Leute zu kommen, noch dazu ohne Maske tragen zu müssen.