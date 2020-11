von Dora Schöls

Seit 2017 sieht die Straßenverkehrsordnung vor sozialen Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten Tempo 30 vor. In Rheinfelden ist das auch umgesetzt worden – bis auf die Christian-Heinrich-Zeller-Grundschule in Karsau. An der Karsauer Straße gilt weiterhin Tempo 50, was Eltern der Schulkinder kritisieren. Das Problem: Der Eingang der Schule liegt nicht an der Karsauer Straße.

Die rechtliche Grundlage

Seit drei Jahren muss laut Straßenverkehrsordnung innerhalb geschlossener Ortschaften „im unmittelbaren Bereich“ von Kindergärten, Schulen, Pflegeheimen und Krankenhäusern Tempo 30 gelten. Dies gilt auf insgesamt höchstens 300 Metern Länge und „soweit die Einrichtungen über einen direkten Zugang zur Straße verfügen“ oder im Bereich der Einrichtungen viel Verkehr herrscht. Hat die Einrichtung Öffnungszeiten, muss Tempo 30 nur während dieser Zeiten gelten.

Diese Vorschrift ist an den Rheinfelder Schulen und Kindergärten umgesetzt, wie eine Übersicht des Ordnungsamts zeigt. Die Eingänge von Eichendorffschule und Georg-Büchner-Gymnasium etwa liegen in 30er-Zonen, am Eingang der Schillerschule gilt auf der Karl-Fürstenberg-Straße montags bis freitags zwischen 7 und 17 Uhr Tempo 30. Laut Ordnungsamt liegen alle Kindergärten und Kindertagesstätten in einer Tempo-30-Zone. „Das haben wir 2017 nach der Gesetzesänderung gleich umgesetzt“, sagt Amtsleiter Dominic Rago. „Wo es rechtlich möglich ist, gilt Tempo 30.“

Nur an der Karsauer Straße, die an der Christian-Heinrich-Zeller-Grundschule vorbeiführt, sei die Temporeduzierung nicht möglich, so Rago. Dafür müsse der Eingang der Schule an der Straße liegen. Dieser findet sich aber am Steigweg – und da ist eine 30er-Zone. Die Mutter einer Drittklässlerin und eines Erstklässlers hat sich deshalb an diese Tageszeitung gewandt: Es wundere sie, dass an der Karsauer Straße Tempo 50 gilt, schreibt sie. „Dies ist für mich leider einer dieser Fälle, wo zuerst etwas passieren muss, bevor gehandelt wird“, schreibt die Elternvertreterin. Erschwerend hinzu komme, dass die Bushaltestelle nur mit einer Kette von der Straße getrennt sei.

Diese Gefahr sieht auch Schulleiterin Susanne Welt. Auch sie fände es sinnvoll, auf Höhe der Schule Tempo 30 einzurichten. „Das ist genau die Straße, über die die Kinder zur Schule kommen.“ Dass die Eltern ihren Kindern erklären, wie sie sich im Verkehr verhalten sollen, biete keine 100-prozentige Sicherheit: „Das sind Kinder, darauf kann man sich nicht verlassen.“ Es sei Aufgabe von Eltern, Schule und Stadt, die Kinder zu schützen. Der Elternbeirat der Schule wolle sich nun gemeinsam mit dem Ortschaftsrat des Themas annehmen.

Schon häufiger habe es Anfragen von Eltern aus Karsau gegeben, sagt Ordnungsamtsleiter Dominic Rago. „Wir haben das geprüft, auch mit dem Polizeipräsidium.“ Das Ergebnis: Für die Geschwindigkeitsreduzierung gebe es keine rechtliche Grundlage. Damit man an der Karsauer Straße eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde einrichten kann, müsse die Straßenverkehrsordnung dahingehend geändert werden, dass innerorts grundsätzlich Tempo 30 gilt, erklärt Rago. Auf der Höhe der Bushaltestelle habe das Ordnungsamt aber immer wieder gezielt die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge kontrolliert.

Eltern oft Verursacher

„Oft ist es ein selbstgemachtes Problem“, sagt Rago. Eltern seien spät dran, führen hektisch, suchten einen Parkplatz, daraus entstehe dann eine chaotische Verkehrssituation. „Das können Sie morgens an jeder Schule sehen“, sagt Rago. Das Ordnungsamt verteile jedes Jahr Schulwegpläne an die Schulen, die gemeinsam mit der Polizei entworfen wurden. „Wir appellieren an die Eltern, den Schulweg mit dem Kind zu üben.“ Oft werde das aber nicht gemacht, ist die Erfahrung von Rago. Manche Erstklässler würden darüber hinaus ohne Helm und im Dunkeln auf ihrem Roller zur Schule geschickt. „Da nützt alles nichts, kein Tempo 30, kein Zebrastreifen – das ist fahrlässig“, findet der Ordnungsamtsleiter.