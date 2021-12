von Verena Pichler

In den Kindertagesstätten der Stadt wird regelmäßig auf das Coronavirus getestet. Nun hat sich eine besorgte Mutter an die Zeitung gewandt, weil mehrere Kommunen aus dem Bodenseekreis einen fehlerhaften Lolli-Test aus dem Verkehr gezogen haben, der nach ersten Informationen auch in Rheinfelden zum Einsatz gekommen sein soll. Die Stadt gibt aber Entwarnung.

Bei dem mangelhaften Test – Novel Coronavirus Antigen Rapid Test – handelt es sich um ein Produkt des chinesischen Herstellers Hangzouh Realy Tech. Laut Medienberichten des SÜDKURIER seien diese Tests von der Stadt Friedrichshafen nicht mehr an den dortigen Kindergärten verwendet worden, weil häufig falsch-positive oder falsch-negative Ergebnisse angezeigt worden wären.

Bayer, Mitglied des Elternbeirats Kinderhaus Regenbogen, vermutete, dass genau diese Tests seit den Sommerferien bis Ende Oktober auch in Rheinfelden verwendet worden waren. Auch aktuell würden diese Tests wieder im Kinderhaus verwendet.

Laut Simone Fuchs, Leiterin der Abteilung frühkindliche Bildung und Betreuung sei dies nicht der Fall. „Nach eingehender Prüfung können wir mitteilen, dass der angegebene Test nicht verwendet wurde“, teilt Fuchs am Mittwoch auf Nachfrage mit. Die Test-Kits, die in Rheinfelden verwendet wurden, stammen zwar vom selben Hersteller. „Sie wurden aber, anders als die am Bodensee verwendeten, in Deutschland zugelassen und über eine deutsche Firma vertrieben“, erläutert Gerd Sauer von der Drehpunkt Pharma GmbH, die sich im Auftrag der Stadt um die Beschaffung der Corona-Tests kümmert.

Tests in Rheinfelder Kitas

Gerd Sauer ist für die Qualitätskontrolle zuständig und prüft die Tests auf ihre Pharma-Zentral-Nummer und verfolgt auch, ob es Qualitätsbeschwerden über die jeweiligen Hersteller oder Vertriebler gibt. „Über diese deutsche Firma ist nichts bekannt“, so Sauer. Dass Tests von verschiedenen Herstellern verwendet werden, sei angesichts des aktuell völlig überhitzten Markts normal. „Seit die Testkapazitäten wieder hochgefahren wurden, ist die Beschaffung deutlich schwieriger geworden.“ Von Mai bis November kamen in den Rheinfelder Kindergärten Tests von fünf verschiedenen Herstellern zum Einsatz: Roche, Weko Pharma, Sanicom, Watmind und Wantai.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) listet die verschiedenen Corona-Tests auf seiner Homepage auf, versehen mit dem Zusatz, ob diese durch das Paul-Ehrlich-Institut evaluiert wurden. Dieses Institut hat Mindestkriterien festgelegt, welche die Test-Kits erfüllen müssen.

Bekommt der Test eine positive Evaluierung ist dies auf der Homepage mit „ja“ gekennzeichnet. Steht die Evaluierung noch aus, heißt es in der entsprechenden Zeile „nein“. Sobald ein Test die Evaluierung durch das Institut nicht besteht, wird es von der Liste genommen.

Es fehle an Transparenz

Bayer wünscht sich im Umgang mit den Corona-Tests an Kindergärten eine bessere Kommunikation seitens der Stadt. So würden die Eltern nicht darüber informiert, welche Tests aktuell in den Kitas zum Einsatz kommen, schildert Bayer. Im September, zum Beginn des Kindergartenjahres, habe man eine allgemeine Einverständniserklärung unterschrieben, wonach die Einrichtungen Corona-Tests durch geschultes Personal durchgeführt werden dürften.

Umstrittener Lollitest Der Lollitest „Realy Novel Coronavirus“, ein Produkt des chinesischen Herstellers Hangzouh Realy Tech, wurde im September von der Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gestrichen, weil er Corona-Infektionen nicht zuverlässig anzeigt. Er soll aber in Rheinfelden nicht zum Einsatz gekommen sein.

Bayer aber fehlt es an Transparenz und klarer Kommunikation, auch darüber, warum so häufig die Hersteller wechselten. „Ich möchte niemandem Vorwürfe machen, für alle ist das eine neue, belastende Situation“, so Bayer gegenüber der Zeitung. Aber gerade falsch-negative Ergebnisse von Corona-Tests würden die Menschen in einer trügerischen Sicherheit wiegen. „Falsch-positiv ist nicht so schlimm, weil dann ja ein PCR-Test gemacht wird.“

Getestet werden die Kinder in den Einrichtungen montags und donnerstags. Allgemein laufe dies sehr gut und die Einrichtungen bemühten sich. „Aber die Kommunikation mit den Eltern muss besser werden“, so Bayer. Allerdings empfiehlt sie auch jedem, sich selbst kundig zu machen, etwa auf der Homepage des BfArM. Dort seien die Informationen über die Corona-Tests schließlich öffentlich zugänglich.