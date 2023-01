Rheinfelden vor 2 Stunden

Eintauchen in die sagenumwobene Unterwasserwelt im Rhein – Taucher erforschen das St. Anna-Loch

Wie sieht es am Grund des Rheins aus? Die Tauchgruppe Xploris will das Rheinfelder St. Anna-Loch und das Gebiet beim Inseli neu erforschen. Ein 3D-Modell soll zeigen, was sich dort unten verbirgt.