von Petra Wunderle

Ein altes Schloss und eine spannende Familiengeschichte: Bei einer Tour durch Schloss Beuggen standen das Schloss und die Geschichte des heutigen Schlossherren im Fokus. 36 Personen nahmen daran teil. Alexander Schwabe, der seit einem Jahr im Schloss regiert, nahm die Gäste zu einem Rundgang durchs Hauptschloss mit. Sie traten eine Reise durch die Geschichte des Schlosses und deren Eigentümer an. Mehr als 550 Jahre war es mit seiner Vielzahl an Gebäuden im Besitz des Deutschen Ordens, bevor dieser 1806 enteignet wurde. Heute ist es Eigentum von Alexander Schwabe, ihm sei es wichtig, es zu bewahren und lebendig zu halten.

Die Gruppe begab sich über den Gastronomie-Bereich in die Kirche. Auf dem Weg geriet Alexander Schwabe ins Schwärmen: „Schlossbesitzer, das ist ein wahnsinniger Ausdruck. Ich bin jetzt ein Jahr hier und seit dem 1. Dezember Betreiber der Gastronomie.“ In der Kirche angekommen sagte der Schlossherr stolz: „Ich bin in meiner Kirche, was für ein skurriler Ausdruck.“ Ihm sei es wichtig, die Kirche, die nicht säkularisiert ist, zu erhalten. Dort finden regelmäßig Gottesdienste und Hochzeiten statt. Der Giebel, so Schwabe, sei genau in der Ausrichtung Israels gelegen. Die Kirche stehe vor einer größeren Restauration, die Außen- und Innenwand ziehen Grundwasser, was derzeit untersucht wird.

Alexander Schwabe konzipiert aktuell eine Dauerausstellung. Es kommen jeden Tag Dokumente zum Vorschein. Ein Ziel Schwabes ist es, die Wände des Schlosses mit Konturen zu schmücken, erklärt er. So hängt ein Gemälde von Schwabes Großmutter Ida Marianne Burckhardt-Reinhard zwischen Friedrich Heinrich Karl Freiherr von Landsberg und Eugen Ferdinand Erzherzog von Österreich-Teschen im Treppenhaus, auf dem Weg in den Bagnato-Saal. Dort steht ein alter Schrank der Familie. „Vor 200 Jahren, 1822 hat meine Familie diesen Schrank von Basel auf Schloss Beuggen transportiert, jetzt ist er wieder mit einem von mir mitgebrachten Schrank vereint“, so der Schlossherr. Der Rittersaal sei ein idealer Raum für Hochzeiten mit bis zu 120 Gästen. Eine Etage höher ist die Schlossbücherei. Schwabe sieht es als Aufgabe des neu gegründeten Vereins, das kulturelle Erbe zu erfassen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Schlossgeschichte

Nach der Auflösung des Deutschen Ordens 1806 wurde Schloss Beuggen während der Befreiungskriege gegen Napoleon Bonaparte zwei Jahre als Lazarett genutzt. Napoleon hat den Deutschen Orden vertrieben und das Gelände der katholischen Kirche überlassen. Von 1820 bis 1980 war es ein Kinderheim. Bis Ende 2016 diente es als Tagungs- und Begegnungsstätte der evangelischen Landeskirche in Baden. Dass er nun der Eigentümer ist, macht Alexander Schwabe stolz: „Fakt ist, dass es vor 650 Jahren direkte Zusammenhänge mit dem Schloss und meinen Vorfahren gibt. Ahnenforscher haben herausgefunden, mein Urururgroßvater hat 1886 das Schloss gekauft und es eine Viertelstunde später an das Kinderheim verschenkt. Ich habe die Urkunde.“