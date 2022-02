von Verena Pichler

Um den Haushalt fit zu machen, haben Verwaltung und Gemeinderat einige Posten auf links gedreht, um Einsparpotenziale zu entdecken. Eines davon betrifft die Brunnen, die mit Trinkwasser gespeist werden. Würde man diesen den Hahn zudrehen, könnten rund 90.000 Euro im Jahr gespart werden. Dieser Vorschlag sorgte in den Ortsteilen für Empörung. Im Hauptausschuss präsentierte die Verwaltung nun einen Kompromiss – der kam aber auch nicht ungeteilt gut an.

45.000 Euro Einsparpotenzial

Es sei das „Lieblingsthema“ der vergangenen Monate gewesen, eröffnete Oberbürgermeister Klaus Eberhardt die Diskussion. Aufgrund der vehementen Reaktionen aus den Ortsteilen habe die Verwaltung einen Kompromiss erarbeitet: Die Brunnen, die von der Stilllegung betroffen gewesen wären, sollen vier Monate im Jahr laufen und zwar von Juni bis September. Bislang liefen die Brunnen acht Monate im Jahr. „Damit halbiert sich das Einsparpotenzial auf 45.000 Euro“, so Tiefbauamtschef Tobias Obert, aus dessen Abteilung der Einsparvorschlag kam.

„Dass sie damit keine Begeisterung auslösen würden, war abzusehen“, so CDU-Rat Paul Renz aus Minseln. In seinem Ortsteil sei gut zu beobachten, welche Funktion die Brunnen übernähmen: „Radler erfrischen sich, Kinder spielen im Sommer darin.“ Ob man nicht statt einer temporären Stilllegung eine Druckminderung überprüfen könne, so dass sich die Abflussmenge verringere. „Die Brunnen laufen schon mit Druckminderung“, so Obert. Noch weniger Wasser und es sei nur noch „Getröpfel“.

„Stadt der toten Brunnen“

Uwe Wenk (SPD/Karsau) befand den Vorschlag als seltsam, zumal er nicht aus dem überwiegenden Teil der Ortsteile gekommen sei, wie die Verwaltung darstelle. „Zwei von sechs sind nicht überwiegend.“ Brunnen trügen zum Ortsbild bei und seien nur mit Wasser schön. Gerade im Jubiläumsjahr sei dies doch wichtig. „100 Jahre Rheinfelden – Stadt der toten Brunnen“, so Wenk. Eberhardt hielt dagegen, dass Trinkwasser auch ein wertvolles Gut sei. „Es ist ein nice to have, das wir alle mögen“, meinte Obert. Aber die Mitarbeitenden hätten nun mal die Suche nach Einsparpotenzialen aufgegriffen und dies gefunden.

Diese Brunnen sollen stillgelegt werden Innenstadt: Rudolf-Vogel-Anlage, Zollstraße, Salmeggpark und Alte Schule Warmbach.

Adelhausen: Brunnen bei der Ortsverwaltung.

Karsau: Kreisstraße 40 und Friedrich-Kraft-Straße.

Degerfelden: Am Roten Weg, Ortsverwaltung, Grenzacher Straße/Kleinbachstraße, Anton-Winterlin-Straße, Am Mühlenbach, Am Dorfbach und Platz am Dorfbach.

Eichsel: Jungfrauenbrunnen am Maienplatz und neue Halle am Birkenweg.

Herten: Hauptstraße beim St. Josefshaus, Rührbergerstraße/Hauptstraße, Kirchplatz, Adler Rabenfelsstraße, Rabenfelsstraße/Kärndelweg, Weiherhausstraße, Erlenweg 14, Scheffelschule und Hauptstraße 44.

Minseln: Turnhalle, Kindergarten und Kirchgasse/Wiesentalstraße.

Nordschwaben: Brunnen vor Halle. Diese Brunnen sollen weiter laufen Die übrigen Brunnen in den Ortsteilen, die von natürlichen Quellen gespeist werden, sind davon nicht betroffen. Ausgenommen sind der Rathausbrunnen und der Narrenbrunnen in der Kernstadt, obwohl diese am Trinkwassernetz hängen.

Elif Ünal von den Grünen wollte wissen, ob die Möglichkeit schon geprüft worden sei, Einsparungen mittels Umwälzpumpen zu erzielen. Auch Eckhart Hanser (CDU) sprach sich dafür aus. „Ich benutze das auch in meinem Garten, die Dinger gibt‘s in jedem Baumarkt.“ Ihm gehe die ganze Sache zu schnell, er wolle vor der Abstimmung nochmals in die Diskussion eintreten. Sein Einwand löste bei Obert Kopfschütteln aus und dem OB verschlug es „fast die Sprache“. Ein privater Garten sei mit dem technischen Aufwand, Pumpen an jedem Brunnen anzubringen, nicht zu vergleichen.

Ortsvorsteher Sven Kuhlmann aus Nordschwaben befand die Kostenanalyse ebenfalls als zu grob. „Was kostet denn jetzt mein Brunnen genau? Sind das 500 Euro im Jahr oder 5000?“ Er merkte auch an, dass gerade im Wonnemonat Mai mit etlichen Feiertagen die Brunnen auch laufen sollten. „Dann läuft Ihrer halt von Mai bis August. Es geht einfach um den Zeitraum von vier Monaten“, warf ein zunehmend genervt wirkender OB ein.

Letztlich stimmten drei Mitglieder gegen den Kompromissvorschlag, zwei enthielten sich, womit der Vorschlag mehrheitlich angenommen wurde. Final entscheiden wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17. Februar.