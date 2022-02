von Lisa Petrich

Sie waren engagiert, die Erste in ihrem Fachgebiet, haben für ihre Rechte gekämpft oder hatten einfach großen Einfluss auf die Stadt: Zum hundertjährigen Bestehen von Rheinfelden werden die bedeutenden Frauen der Stadtgeschichte am 6. März in einer Führung genauer in den Blick genommen. Stadtführerin Manuela Eder stellt dabei Frauen aus ihren neuesten Recherchen vor. Anlass dazu ist auch der internationale Frauentag zwei Tage später. Manuela Eder beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Geschichte der Frauen in der Region. „Ich war sehr überrascht, wie viele Frauen in Rheinfelden Einfluss hatten“, erzählt Eder begeistert, „und das nur durch ihr persönliches Engagement.“

Niederhof/Griechenland Einsatz für eine gerechte Welt: Wie eine Niederhöferin Flüchtlingen direkt und pragmatisch hilft Das könnte Sie auch interessieren

Ihre neue Führung startet beim Rathaus und führt zu verschiedenen Gebäuden, Plätzen und Straßen, die an die Frauen erinnern. Dabei plant sie, um die zehn Frauen und ihre Geschichte vorzustellen. „Natürlich gibt es aber noch viel mehr“, sagt die 55-Jährige. Seit längerem macht sie Stadtführungen zu dem Thema und betreibt dafür intensive Recherchen in Archiven, was sich als nicht immer einfach erweist. „Meistens findet man im Archiv nur Berichte über Männer“, erklärt Eder. „Frauen treten eher im Hintergrund auf.“ Das Stadtarchiv und der direkte Kontakt zu Familien der Frauen seien aber eine sehr große Hilfe gewesen. Viele Nachkommen würden sich darüber freuen, wenn die Mutter oder Großmutter bei einer Stadtführung nochmals zur Geltung kommt. „Der Sohn einer der Frauen auf meiner Liste hat mir mal erzählt, dass seine Mutter immer schon eine Kämpferin für Frauenrechte war“, sagt Manuela Eder, „und dass sie sich bestimmt sehr darüber gefreut hätte, bei so einer Aktion erwähnt zu werden.“

Rheinfelden Es geht weiter, aber anders: Irmtraud Tarr hat 2020 fünf Menschen verloren, nun schreibt sie darüber Das könnte Sie auch interessieren

Nach und nach hat sich Eder dann immer mehr an die Geschichten und Biografien herangetastet. Viele Frauen, die sie in ihrer Stadtführung vorstellen will, kamen in bisherigen Führungen noch nicht vor, sind also neu recherchiert. Mit ihrer Auswahl hat sie verschiedene Bereiche abgedeckt: Frauen aus der Politik, Medizin, aus Vereinen, der Industrie und mehr. „Das gibt eine ganz bunte Mischung“, verrät Eder. Meist seien es nicht die weltbewegenden Geschichten, aber einfach Frauen, die in der damaligen Zeit ihre Talente ausüben wollten: „Gerade von den 20-er Jahren bis in die 50-er war es nicht gewöhnlich, dass Frauen das auch durften“, sagt Eder.

Der Termin Die kostenlose Stadtführung zum Jubiläums-Special „Bedeutende Frauen“ mit Manuela Eder findet am Sonntag, 6. März, von 15 bis 16.30 Uhr in Rheinfelden statt. Treffpunkt ist der Brunnen vor dem Rathaus. Es gilt die 3G-Regelung und Maskenpflicht, um Anmeldung bei der Tourist-Information per E-Mail (info@tourismus-rheinfelden.de) oder telefonisch 07623/9668720 wird gebeten.

„Viele Dinge erscheinen uns heute selbstverständlich, waren für die Frauen damals aber sehr schwierig. Sie mussten für ihr eigenständiges und selbstbestimmtes Leben erst kämpfen.“ Darauf will Eder aufmerksam machen. Unter den Ausgewählten ist beispielsweise die erste Frau, die eine Ausbildungsstelle in der Industrie bekommen hat. „Das war damals sehr ungewöhnlich, dass eine Frau so einen Job macht.“ Dann wäre da noch Margarete Senn, die 1922 die erste Stadtverordnete von Rheinfelden war. Hier will Eder auch den Bogen zu aktuellen Politikerinnen spannen. Denn bei der Führung dabei sind ganz neu auch Frauen, die noch leben, sagt Eder.