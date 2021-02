von Thomas Loisl Mink

Einer 52-Jährigen wird vorgeworfen, sie habe ihren Nachbarn nachgestellt, sie beobachtet, provoziert, beleidigt und verfolgt. Die Frau streitet alles ab. An zwei ganzen Prozesstagen hätten eigentlich ein Dutzend Zeugen vernommen werden sollen. Statt dessen wurde man nicht einmal mit zwei fertig.

Nachdem am ersten Prozesstag vier Stunden lang die ehemalige Nachbarin und mutmaßliche Geschädigte vernommen worden war, wurde am zweiten Prozesstag deren Mann, der ehemalige Nachbar, den ganzen Tag befragt. Der 45-Jährige schilderte, wie sie das Haus in einem Rheinfelder Teilort gekauft haben, zunächst alles in Ordnung war, die Nachbarn einmal gefragt haben, ob sie auf ihr Grundstück dürfen, um ihre Bäume zu schneiden und sich hinterher mit Rasensamen und einer Flasche Sekt bedankt haben.

Rheinfelden Zwangspause für Gesundheit: Vielen fehlen die gezielten Übungen im Fitnessstudio Das könnte Sie auch interessieren

Später sei der Mann der Angeklagten nochmal auf das Grundstück gekommen, danach, berichtete der Zeuge, sei ihm aufgefallen, dass einer Brombeerhecke alle Zweige abgeknickt gewesen seien. Der Mann habe behauptet, sie hätten ihn ins Auge gestochen. Weil nicht mit ihm zu reden gewesen sei, habe er ein Betretungsverbot ausgesprochen, berichtete der Zeuge. Irgendwann sei das dann losgegangen, dass die Angeklagte immer am Kindergarten aufgetaucht sei, wenn sie ihre Kinder abgeholt hätten.

„Ich verstehe nicht, warum?“

Dann sei sie langsam vor dem Haus hin und her gefahren und habe dabei gehupt, eine Viertelstunde lang. Sie habe anhaltend die Nachbarn beobachtet, angestarrt, fotografiert, verhöhnt und beleidigt, und beim Jugendamt angeschwärzt. „Ich verstehe nicht, warum, das ist das, was an mir zehrt. Warum mussten wir unser Haus verkaufen, die Kinder den Kindergarten wechseln und Freunde aufgeben?“, fragte der ehemalige Nachbar. Die Angeklagte stellt indessen in Abrede, dass die Nachbarn wegen ihr ausgezogen sind. Die Nachbarin habe über Feuchtigkeit und Schimmel im Haus geklagt, sagte sie. Der ehemalige Nachbar bestreitet dies aber. Sie hätten das Haus auf Neubaustandard renoviert und seien nur wegen der Nachstellungen ausgezogen. Durch den Verkauf des Hauses und den Kauf eines anderen Hauses hätten sie 100 000 Euro Verlust gemacht. Die Angeklagte, die behauptet, die Nachbarn nicht beobachtet und nicht fotografiert zu haben, legte mehrere Fotos von beschlagenen Scheiben am Nachbarhaus vor.

Rheinfelden/CH, Stein Deutscher muss 14 Monate hinter Gitter und wird des Landes verwiesen Das könnte Sie auch interessieren

Auch nach dem Auszug der Nachbarn, als aber die Kinder noch in denselben Kindergarten gingen, seien die Nachstellungen weitergegangen. Die Angeklagte habe sie am Kindergarten abgepasst und durch Rheinfelden und bis auf die Autobahn verfolgt, berichtete der Nachbar. Einmal sei sie auf der A 98 so extrem dicht aufgefahren, dass sie es mit der Angst zu tun bekommen hätten. Seine Frau, die gefahren sei, habe dann einen LKW überholt und sei dicht vor diesem wieder eingeschert, so dass die Angeklagte keine Möglichkeit gehabt habe, sich wieder hinter sie zu setzen. Die Angeklagte habe sich dann vor sie gesetzt. Sie hätten sich nicht anders zu helfen gewusst, als im allerletzten Moment bei der Ausfahrt Kandern abzufahren. Die ganze Situation sei höchst gefährlich gewesen. Die Angeklagte hatte gesagt, sie habe die Nachbarn an diesem Tag ganz zufällig auf der Autobahn gesehen, aber nicht bedrängt. Der Nachbar und seine Frau sagten jedoch, solche Verfolgungsfahrten seien häufig vorgekommen.

Erinnerungen sind ungenau

Der ehemalige Nachbar erinnerte sich vor Gericht an viele Vorkommnisse nur ungenau und konnte sie zeitlich nicht einordnen. Auch konnte er nicht erklären, warum er keine Fotos und Videos gemacht habe. Teilweise habe er Videos gemacht, die aber wieder gelöscht, weil er dachte, das dürfe man nicht. Das alles nutzte Verteidiger Dubravko Mandic aus, um den Zeugen mit einer Vielzahl von Fragen auf Glatteis zu führen. Er behauptete, alles was der Zeuge und seine Frau gesagt hätten, sei erfunden und erlogen. Er brachte eine Anzeige wegen falscher Verdächtigung ins Gespräch und beantragte, das Handy des Zeugen zu beschlagnahmen. Bislang wurden die Angeklagte, die Nachbarin und ihr Mann gehört. Zum nächsten Verhandlungstermin muss der Nachbar erneut erscheinen.