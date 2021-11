von Verena Pichler

Das Land plant eine Photovoltaikpflicht, der Bund verschärft die Vorgaben für energetische Sanierungen: Um die Klimaschutzziele zu erreichen, rücken die Gebäude als CO 2 -Treiber noch stärker in den Fokus. Markus Schwamm, Geschäftsführer der städtischen Wohnbau, kann das nachvollziehen. Für ihn aber bleibt entscheidend, dass sich die Menschen das Wohnen dann noch leisten können.

Blick in die Zukunft Für die Wohnbau bleibt es ein Balance-Akt, die energetischen Ziele umzusetzen, ohne in Luxussanierungen zu verfallen. Klimaschutz müsse für die Menschen auch bezahlbar bleiben. Gefordert seien dabei der Bund und das Land. „Es muss wieder mehr sozialen Wohnungsbau geben.“ Und die Anreize fürs Bauen – gerade für Private – müssten erhöht werden.

Vier Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Günstiger als in den Wohnbau-Gebäuden in Warmbach kann man in Rheinfelden wohl nicht leben. In diesen Bestand investiert die Wohnbau, die rund 2000 Mietwohnungen vorhält, genauso wie in die übrigen. So wurden unlängst an zwei Häusern die Fassaden neu gedämmt und die Dächer erneuert. Schwamm spricht in diesem Zusammenhang von „energetischer Optimierung“. Würde der Gesetzgeber ihn jedoch zwingen, an solche Gebäude den gleichen Standard anzulegen wie beispielsweise an die neueren Gebäude im Quartier Römerstraße, würde das unweigerlich eine Mietsteigerung mit sich bringen oder gar den Abriss – und damit eine Verdrängung der Menschen, die auf günstigen und einfacher gehaltenen Wohnraum angewiesen sind.

Markus Schwamm | Bild: Ingrid Böhm

So leben in dem Quartier auch etliche Empfänger von Sozialleistungen und Menschen mit geringem Einkommen. Der Landkreis Lörrach hatte auf Bestreben der städtischen Wohnbau Lörrach bereits vor einigen Jahren die Mietsätze für Hartz-Vier-Empfänger so angepasst, dass diese auch nach Sanierung solcher Wohnungen noch eine Chance haben. Allein – der Wohnungsmarkt ist in der gesamten Region völlig überhitzt. Schwamm nennt eine alarmierende Zahl: Allein auf der Warteliste der Rheinfelder Wohnbau stehen 900 Interessenten, im August waren es noch 800. Darin nicht enthalten sind diejenigen, die sich fürs Neubauprojekt „Wohnen am Park“ interessieren. „Da gibt es noch nicht mal Grundrisse der Wohnungen und trotzdem ist die Nachfrage da“, so Schwamm.

KfW55 – das ist der Energiestandard, den die Wohnbau bei ihren neuen Objekten, so auch bei „Wohnen am Park“, umsetzt. Bei anderen Projekten, wie dem Neubau an der Ernst-Reuter-Straße, gibt es mit der Photovoltaik-Anlage noch ein Extra. „Auch auf den Türmen an der Römerstraße haben wir bereits Vorrichtungen für eine solche Anlage installiert, um nachrüsten zu können.“

Bei den Bestandsgebäuden geht es darum, den bisherigen Standard zu verbessern. „Wir hatten schon auch Energieschleudern, etwa die alte Uhrenfabrik in Nollingen.“ Deren Standard lag bei einem Wert von 300. Die Hochhäuser am Fécamp-Ring wiederum sind trotz ihres Alters – erbaut in den 1970er Jahren – in einem energetisch passablen Zustand. Dies auch wegen der kontinuierlichen Bestandspflege, der Dämmung von Dach und Fassade oder des Einbaus neuer Fenster und Heizanlagen. Zehn Jahre, schätzt Schwamm, können die Häuser so noch bleiben. Dann müsse eine Grundsatzentscheidung getroffen werden.

Jede Investition in den Bestand sei gleichzeitig eine in den Klimaschutz. Genaue Zahlen zur CO 2 -Bilanz wollte Schwamm beim Gespräch mit dieser Zeitung noch nicht nennen. Sie werden aber erstmals in einem Nachhaltigkeitsbericht vorgestellt, der mit dem üblichen Geschäftsbericht zur Jahresbilanz im kommenden Frühjahr vorgestellt werden soll.

Für den Bericht hat sich die Wohnbau externe Unterstützung geholt, das Monitoring lief über eineinhalb Jahre. Darin wird nicht nur der Ist-Zustand beschrieben, sondern werden auch klare Ziele zur CO 2 -Einsparung benannt. Aktuell warte man jedoch noch auf Vorschriften von Bund und Land und klarere gesetzliche Vorgaben. „Die Photovoltaik-Pflicht ist nur der erste Aufschlag“, schätzt Schwamm. Er verfolgt die politischen Diskussionen zum Klimaschutz daher auch mit Sorge. „Man muss das auch betriebswirtschaftlich zu Ende denken.“

Ein Beispiel sei der Ausbau der Fernwärme, die auch in Rheinfelden eine Rolle spielt. Sowohl die Stadtwerke als auch ED beziehen industrielle Abwärme von Evonik und speisen sie in ihre Netze ein. Das Quartier Römerstraße – wo es einen Energiemix aus Gas und Fernwärme gibt – kann daran angeschlossen werden, die Leitungen sind da. „Aber die Energiepreise und Investitionen müssen wirtschaftlich sein.“ Den Schock bei den Nebenkosten werden die Wohnbaukunden übrigens vorerst nicht so stark spüren wie andere. „Wir haben glücklicherweise langfristige Lieferverträge.“