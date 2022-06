Rheinfelden beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Aktion Stadtradeln. Vom 2. Juli an sind alle Radbegeisterten, die in Rheinfelden leben, arbeiten, einem Verein angehören oder zur Schule gehen, aufgerufen, gemeinsam für das Klima und eine lebendige Radkultur drei Wochen lang – bis zum 22. Juli – in die Pedale zu treten.

Zum Auftakt am Samstag, 2. Juli, lädt die Stadtverwaltung zu einer leichten und kurzen Tour entlang des Rheins ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Oberrheinplatz. Anlässlich des Jubiläums peile man beim Stadtradeln einen neuen Rekord an, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. „Nachdem wir in den vergangenen Jahren die „erradelte“ Kilometerzahl kontinuierlich steigern konnten – zuletzt auf 135.000 Kilometer – möchten wir in diesem Jahr die 500er-Marke bei den Teilnehmern knacken“, erklärt Oberbürgermeister Klaus Eberhardt.

Er fordert die Rheinfelder zu einer kleinen Wette heraus: Sollten sich in diesem Jahr mehr als 500 Teilnehmer am Stadtradeln beteiligen, dann sponsort die Stadtverwaltung eine öffentliche, rund um die Uhr zugängliche Fahrrad-Service-Station mit Luftpumpe und Werkzeug für kleine Reparaturen am Rad, verspricht das Stadtoberhaupt. Mit diesem Wetteinsatz greife der OB eine Idee aus der Fangemeinde des Stadtradelns auf.

Erstmalig findet die Aktion zeitgleich in allen Kommunen im Landkreis Lörrach statt, sodass auch die Rheinfelder von der Stempelkartenaktion des Landkreises profitieren können. Bei allen 14 Rathäusern wird ein frei zugänglicher Gemeindestempel angebracht, mit dem die Teilnehmer ihre Karte jederzeit abstempeln können. Um bei der Verlosung, bei der es Preise zu gewinnen gibt, mitmachen zu können, muss man mindestens acht Stempel haben, erklärt Klimaschutzmanagerin Tabea Lerch, bei der die Fäden zusammenlaufen.

Die Stempelkarten sind voraussichtlich ab Ende Juni online (www.stadtradeln.de/landkreis-loerrach) verfügbar, der Stempel befindet sich am Rheinfelder Rathaus an der roten Informationsstele vor dem Bürgerbüro. Wer ein Elektro-Lastenfahrrad ausprobieren will, kann im Zeitraum des Stadtradelns das Lastenrad „Rhesi“ kostenlos nutzen. (Infos: www.rheinfelden.de/rhesi).

„Ich finde das Stadtradeln eine tolle Aktion und freue mich auf die vielen Anregungen aus der Fangemeinde“, erklärt Tabea Lerch. Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses und wird vom Land Baden-Württemberg gefördert. Die Registrierung ist ab sofort im Internet möglich (www.stadtradeln.de/rheinfelden-baden).