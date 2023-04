Der Frühling hat auch musikalisch einen speziellen Zauber. Diesen lässt der Musikverein Minseln in der Alban-Spitz-Halle erleben.

So schön kann der Frühling sein. Am Samstagabend hat der Musikverein Minseln den Gästen in der bunt dekorierten Alban-Spitz-Halle ein Strauß zauberhafter Frühlingsmelodien präsentiert. Es war nach langer Corona-Pause der erste Frühlingsauftritt, und