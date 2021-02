von Petra Wunderle

Im vergangenen Jahr wollte Norbert Fehr zu einem „Benefiz-Sporttag“ in die Adelhausener Dinkelberghalle einladen. Die Corona-Pandemie machte das Vorhaben zunichte. Dafür hat er jetzt im Internet eine T-Shirt-Verlosung zugunsten von krebskranken Kindern initiiert. Start war am Samstag, 6. Februar. Unterstützt wird Fehr dabei vom TuS Adelhausen.

Die Lose Ein virtuelles Los kostet zwei Euro, pro gekauftem Los landet dann ein Los mit dem Namen des Käufers im Los-Topf. Der Startschuss fiel am Samstag, 6. Februar, um Mitternacht. Es können bis einschließlich Samstag, 20. Februar, Lose gekauft werden. Die Verlosung findet dann reell am Sonntag, 21. Februar, statt. Es kann jeder so viele Lose kaufen, wie er oder sie möchte. Norbert Fehr hofft auf eine gute Resonanz – und für ihn steht fest: „Wenn es Corona wieder zulässt, dann findet in Zukunft der Adelhausener Benefiz-Sporttag statt.“

Der Benefiz-Sporttag sollte eine Veranstaltung für die ganze Familie sein, für alle Generationen, von den Kindern bis zu den Großeltern. Norbert „Nobi“ Fehr und ein Helfer-Team hatten sich ein Programm mit verschiedenen Sportangeboten wie einer geführten Mountainbike-Tour, Powerworkout, Rückenfit, Trommeln auf Pezzi-Gymnastikbällen, Badminton und vielem mehr ausgedacht.

Die Abwicklung Virtuelle Lose erhält man, indem man den Betrag für die gewünschte Anzahl Lose überweist, entweder auf das Konto IBAN DE41 6839 1500 0070 2456 12, VR Bank Schopfheim-Maulubrg oder per Paypal an social.media@tus-adelhausen.de. Beim Kauf der Lose bitte neben dem Namen auch die eigene Telefonnummer oder Email-Adresse sowie das Stichwort „Loskauf“ im Verwendungszweck angeben.

Dieser Benefiz-Sporttag war – und ist, wenn es die Sitiation der Corona-Pandemie wieder zulässt – als Ersatzveranstaltung für den Benefizlauf „Rund um Adelhausen“ gedacht. Vor zwei Jahren, im Januar 2019, fand die 30. und letzte Auflage des Benefizlaufes im Dinkelbergdorf statt. Veranstalter waren von Beginn an der LCM Rheinfelden und der TuS Adelhausen. Sie konnten aus den Erlösen insgesamt 200.000 Euro an den Verein für krebskranke Kinder in Freiburg überweisen.

Promis unterstützen den Sporttag

„Mit dem Sporttag in Adelhausen wollten wir im vergangenen Sommer eine Ersatzveranstaltung für den Benefizlauf starten, wir wollten Einzelpersonen und Familien ansprechen“, sagt Fehr. „Ein ganzer Tag Sport und Spiel in seiner großen Vielfalt, abgestimmt auf das jeweilige Alter.“ Zudem habe er bereits die Zusage prominenter Sportler gehabt, sich zu beteiligen: Die Adelhausen­erin Nicole Grether ist mehrfache Deutsche Meisterin und Olympiateilnehmerin in Badminton, die Ringerlegende Adolf Seeger aus Freiburg ist mehrfacher Weltmeister und öfter zu Gast in Adelhausen. Doch dann kam die Pandemie und der Tag fiel ins Wasser.

Die Motivation

Norbert Fehr, der zusammen mit seiner Familie in Adelhausen lebt, aber ursprünglich aus Nordschwaben kommt, machte sich erneut Gedanken über eine Alternative, um den Verein für krebskranke Kinder während der Corona-Pandemie zu unterstützen. Beim Biken ist ihm dann die Idee mit den T-Shirts für den guten Zweck gekommen, sagt er. „Meine eigenen Kinder sind gesund und es ist mir ein Bedürfnis, Kindern, denen es nicht gut geht, zu helfen.“

Der Gewinn

Seine Ersatzaktion heißt jetzt also „Verlosung für den guten Zweck“. Unterstützt wird er bei der Verlosung vom TuS Adelhausen. Zu gewinnen gibt es insgesamt fünf T-Shirts, alle sind handsigniert von den Mitgliedern der legendären Rockband Die Toten Hosen. Norbert Fehr, ein sportlicher 52-Jähriger, der das Powertraining der Abteilung „Folterkammer“ des TV Nordschwaben leitet, ist ein Fan der Musikgruppe aus Düsseldorf, die sich aus der deutschen Punkbewegung entwickelt hat und im Jahr 1982 gegründet wurde. Die Band spielt Rockmusik mit überwiegend deutschen Texten und Elementen aus dem Punkrock.