von Horatio Gollin

Der Stadtteilbeirat Kernstadt hat sich nun mit dem Thema beschäftigt. Wir haben uns vor Ort umgesehen. In der jüngsten Sitzung des Stadtteilbeirats für die Kernstadt kam der Seidenweberweg nach den beiden Hochrheincentern als Thema auf. Beiratsmitglied und Anwohner Tim Schick berichtete, dass auf der Straße deutlich zu schnell gefahren werde. Schick schlug vor, dass man ein weiteres Tempo-20-Schild aufstellen sollte. „Wir haben dahinten Gärten und dort spielen auch Kinder“, sagte Schick. „Es war früher schon schwierig, aber jetzt wird gerast.“

Parkverbot missachtet

Weiterhin kritisierte Schick, dass auch das Parkverbot neben der Volksbank oftmals nicht beachtet werde und mutmaßte, dass das Schild in der Kurve zu hoch hänge und von vielen Fahrern gar nicht gesehen werde. Ein Tieferhängen des Schildes könnte die Situation verbessern. Beiratsmitglied Heinz Henninger plädierte dafür, in der Straße Schrittgeschwindigkeit einzuführen.

Rheinfelden 35 Teilnehmer zeigen bei Mahnwache in Rheinfelden Solidarität mit Geflüchteten Das könnte Sie auch interessieren

Der Seidenweberweg dient vor allem den in der Kapuzinerstraße parkenden Kunden als Ausfahrt. Anwohner der Rudolf-Vogel-Anlage, der Basler Straße und des Hochrheincenters 2 haben dort Privatparkplätze. Die Straße wird auch zur Anlieferung für die Geschäfte in den beiden Hochrheincentern gebraucht. Während des Baus des Hochrheincenters 2 änderte sich die Szenerie grundlegend. Die schmale Straße, an die Höfe und Gärten der Rudolf-Vogel-Anlage und der Basler Straße anschließen, wurde verbreitert, Teile der Gärten verschwanden, um neue Stellplätze für Anwohner zu schaffen.

Auf die Weise hat sich die frühere Hinterhof-Straße zur breiten Straßenschlucht entwickelt und durch die attraktive Entwicklung des Geschäftsangebots in der Kapuzinerstraße dürfte auch der Verkehr zugenommen haben.

Verschnaufpause wegen Bauarbeiten

Vor Ort mit Tim Schick und Anwohner Peter Adamczyk zeigt sich aber, dass Anwohner derzeit eine Verschnaufpause genießen, da die Kapuzinerstraße wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Der Seidenweberweg wird entgegen der üblichen Fahrtrichtung nur von Anwohnern und Lieferverkehr genutzt. Aber auch wenn die Kapuzinerstraße geöffnet ist, halten sich nicht alle an die Fahrtrichtung in der Einbahnstraße, meint Schick. Ein weiteres Problem sei das Ausfahren von den privaten Stellplätzen, da trotz Einbahnstraßenregel aus zwei Richtungen mit Verkehr zu rechnen sei, so Adamczyk.

Vor allem stören sich Anwohner aber am Lärm zu schneller Autos. Adamczyk hat den Eindruck, dass deutlich schneller als die erlaubten 20 Stundenkilometer gefahren werde. Das Problem trete hauptsächlich tagsüber während der Öffnungszeiten der Geschäfte auf. Das geltende Tempo 20 zeigt ein Schild am Anfang der Kapuzinerstraße an. „Der Seidenweberweg wird als Rennstrecke genutzt, weil er jetzt breiter ist als früher“, meint Schick.

Fahrbahnschwellen sinnvoll

Adamczyk schätzt, dass die Straße um zwei Meter verbreitert wurde. Henningers Vorschlag zur Einführung von Schrittgeschwindigkeit halten die beiden für gut. Adamczyk fände auch Fahrbahnschwellen sinnvoll, um das Tempo abzubremsen. Das Nichteinhalten des Parkverbots neben der Volksbank wiederum erschwert das Abbiegen von der Kapuzinerstraße in den Seidenweberweg. Schick plädiert neben dem Tieferhängen des Schilds auch für Fahrbahnmarkierungen. Vor allem tagsüber werde dort von Kunden der Kapuzinerstraße geparkt, obwohl unweit die Volksbank-Tiefgarage gelegen ist, aber auch über Nacht werden dort gelegentlich Autos abgestellt, hat Adamczyk beobachtet.

Kreis Waldshut Neuer Inzidenz-Grenzwert: Ausgangssperre im Kreis Waldshut derzeit kein Thema Das könnte Sie auch interessieren

An das Ordnungsamt haben sich die beiden noch nicht gewandt. Auf Anfrage erklärt Ordnungsamtsleiter Dominic Rago, dass sich aber schon Anwohner beschwert hätten. „In Sachen Geschwindigkeit handelt es sich um Einzelfälle. Wir hatten das auch schon beobachtet“, hält Rago fest. Auch die Parkverstöße bei der Volksbank würden regelmäßig vom Kommunalen Ordnungsdienst kontrolliert. Die Beschilderung im Seidenweberweg werde nach Abschluss der aktuellen Baumaßnahme in der Kapuzinerstraße vom Ordnungsamt nochmals geprüft. Eine Begrenzung auf Schrittgeschwindigkeit im Seidenweberweg sei nicht geplant. Vorgesehen sei aber, so Rago, auch die Kapuziner Straße wie den Seidenweberweg analog mit Tempo 20 zu beschildern.