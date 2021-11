von Petra Wunderle

„Gut Ding muss Weile haben“, sagte die Adelhausener Ortsvorsteherin Silvia Rütschle, um mit Freude zu ergänzen: „Das ist jetzt die Belohnung.“ Gemeint ist die neue Küche in der Dinkelberghalle, die nun offiziell eingeweiht wurde.

Zu diesem Anlass war auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt ins Dinkelbergdorf gekommen, zusammen mit Christian Hank, Sachbearbeiter Technische Abteilung und Gebäudemanagement, und Werner Wohner, Amtsleiter des städtischen Gebäudemanagements. An der Kücheneinweihung nahmen zudem Ortschaftsräte und Vertreter der Adelhausener Vereine teil. Eberhardt fiel dabei auf: „Heute ist die Halle leer, sonst ist sie voll. Die Dinkelberghalle ist der Mittelpunkt von allen Vereinen.“

Dabei erinnerte er an Benefizlauf, Seniorennachmittage und Ringen. Es war ein langersehnter Wunsch in Adelhausen, die Küche zu professionalisieren, um dort gut arbeiten zu können. Die Ortsverwaltung habe stets verdeutlicht, dass die Küche wichtig ist. Es gelang, den Gemeinderat davon zu überzeugen, dass hier etwas verändert werden muss. Von der Planung bis zur Realisierung hat es Jahre gedauert, allein die Bauphase nahm acht Monate in Anspruch.

Die alte Küche wurde komplett entkernt und um einen Raum erweitert. Die Sanitär- und Elektroinstallation für die Küche wurde ebenfalls komplett erneuert. Ebenso wurde eine neue Lüftungsanlage installiert. Die Kosten der neuen Edelstahlküche belaufen sich auf 109.000 Euro. Glanzlicht, so war es insbesondere von den Frauen zu hören, ist die Spülmaschine, die in 60, 90 und 120 Sekunden Geschirr, Gläser und Besteck spült.

Bei der Planung und der Umsetzung wurden die Menschen aus den Vereinen miteinbezogen. Es sei ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt- und Ortsverwaltung sowie den Vereinen gewesen, lobte Silvia Rütschle: „Mitglieder von TuS, Musikverein und Feuerwehrabteilung haben ihren Arbeitseinsatz gebracht und es hat alles toll funktioniert“, sagte die Ortsvorsteherin: „Die ersten, die in dieser neuen Küche gekocht haben, waren die Kinder, die sich am Sommerferienprogramm beteiligt haben.“