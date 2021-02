von Thomas Loisl Mink

Monatelang soll eine 52-Jährige ihren Nachbarn nachgestellt, sie beobachtet, gefilmt, beleidigt und schikaniert haben. Selbst als die Nachbarn ihr Haus verkauft hatten und weggezogen waren, hätte dies nicht aufgehört. Auf der Autobahn habe es gefährliche Verfolgungsfahrten gegeben.

Nachstellungen und unerlaubte Filmaufnahmen

Der Staatsanwalt vorlas am Amtsgericht Lörrach eine lange Liste von Vorwürfen. Die Angeklagte soll langsam vor dem Haus der Nachbarn in einem Rheinfelder Teilort hin- und hergefahren sein, teils mit Warnblinker oder hupend. Von ihrem Haus oder Grundstück aus soll sie herübergestarrt und mit dem Handy gefilmt haben. Die Angeklagte soll die Nachbarn abgepasst, belästigt und beleidigt haben. Alles soll 2017 und 2018 passiert sein. Im Mai 2018 verkauften die Nachbarn ihr Haus und zogen weg. Noch im Herbst soll es zu Nachstellungen gekommen sein. Die Frau soll die ehemaligen Nachbarn an der Kita beim Rheinfelder Rathaus abgepasst haben und ihnen nach Lörrach hinterhergefahren sein.

Angeklagte bestreitet alles

Die 52-Jährige sagte vor Gericht: „Alle Vorwürfe sind unwahr. Ich habe nie verfolgt, nie gefilmt, nie belästigt, nie beleidigt.“ Sie fahre mehrmals am Tag am Haus der Nachbarn vorbei, weil das der kürzeste Weg sei. In der Eich­amtstraße, in der Nähe der Kita Regenbogen, sind öffentliche Parkplätze, dort parke sie manchmal, wenn sie in die Stadt gehe. Einmal sei ihr Auto dort nicht mehr angesprungen. Sie habe ihren Sohn angerufen. Die Nachbarin sagte, einmal seien die Angeklagte und ihr Sohn beim Kindergarten gestanden und hätten sich über sie lustig gemacht. Ihre Autos seien mit offenen Motorhauben so gestanden, dass sie kaum habe wegfahren können. Als es ihr gelungen sei, habe die Angeklagte ihren Sohn vor ihr Auto geschubst und ihn aufgefordert, die Nachbarin aufzuhalten. Dann seien sie ihr hinterhergefahren.

Vorwürfe an die Nachbarseltern

Die Angeklagte sagte, die Nachbarskinder hätten permanent geschrien, die Mutter habe hysterisch gebrüllt. Einmal habe sie beobachtet, wie sie auf einem Supermarkt-Parkplatz ihrem dreijährigen Sohn eine solche Ohrfeige gegeben habe, dass er gegen das Auto gestürzt sei. Der Vater habe das Kind gepackt und geschüttelt. Sie habe sich anonym beim Jugendamt erkundigt, was sie machen könne. Die Nachbarin sagte, sie habe ihre Kinder nie geschlagen. Dass Kinder schreien, könne vorkommen.

Schritt für Schritt wird Verhalten merkwürdiger

Am Anfang sei die Nachbarschaft normal gewesen, erzählte die 37-jährige Nachbarin. Irgendwann sei ihr aufgefallen, wie die Angeklagte von ihrem Balkon aus ihr Handy auf das Nachbarhaus gerichtet habe. „Schritt für Schritt kam es zu immer mehr kleinen, irritierenden Aktionen“, sagte sie. Die Angeklagte sei im Auto gesessen und habe auf ihr Haus gestarrt, im Vorbeifahren habe sie gehupt, auch nachts, manchmal den Mittelfinger gezeigt.

Schikanen beim Trampolin

Wenn sie mit den Kindern auf den Spielplatz gegangen sei, habe die Angeklagte sie gefilmt und beschimpft. Das Trampolin im Garten sei mit Kot beworfen worden. Einmal hätte die Familie der Angeklagten den Motor ihres Motorrads immer wieder im Leerlauf hochgedreht und es so hingestellt, dass die Abgase Richtung Trampolin zogen.

Die Gründe für den Hausverkauf

Wenn sie nach Hause gekommen seien, habe es vom Nachbarhaus Sprechchöre gegeben. Einmal sei ihre Schwester zu Besuch gewesen, die Angeklagte sei auf dem Balkon gestanden, habe herübergestarrt und jede Geste nachgeäfft, stundenlang. „Wir hatten kein normales Leben mehr, ich habe mich auf dem eigenen Grundstück unsicher gefühlt“, sagte sie. Bei jedem Schritt in ihrem Garten seien sie beobachtet worden. „In meinen Augen ist sie psychisch krank“, sagte die 37-Jährige. Wegen der Belästigungen hätten sie ihr Haus verkauft. Die Angeklagte behauptete, die Nachbarin habe gesagt, das Haus sei feucht, sie bekomme gesundheitliche Probleme. Das sei nicht wahr, sagte die Nachbarin. Sie berichtete, alle, die an das Grundstück der Angeklagten grenzen, hätten hohe Zäune. Die Angeklagte gab zu, sie habe auch mit zwei weiteren Nachbarn Probleme, mit den anderen beiden verstehe sie sich aber gut.

So geht es weiter

Verteidiger Dubravko Mandic warf der Nachbarin vor, sie lüge vor Gericht und verlangte eine Glaubwürdigkeitsanalyse. Der Staatsanwalt entgegnete, die Beurteilung sei Aufgabe des Gerichts. Der Prozess wird mit weiteren Zeugenaussagen fortgesetzt.