von Verena Pichler

Die Grünen im Gemeinderat sind sich nicht mehr grün, was spätestens mit den Austritten von Alexander Strehmel, Jörg Moritz-Reinbach und Christiane Poppe klar wurde. Sie bilden eine neue Fraktion, die Grüne 2.0 heißen sollte. Davon sind sie nun abgekommen und nennen sich Sozial Ökologisches Rheinfelden – kurz: Sören. Der Name ist auch ein Verweis auf das neueste Mitglied: Der Nachrücker von Felix Rogge, Rüdiger Lorenz, wird sich der neuen Fraktion ebenfalls anschließen.

Nicht nur als Gast, wie Rogge es bei den Grünen war, sondern als Vollmitglied, sagte Fraktionsvorsitzender Moritz-Reinbach. Lorenz war bei der Kommunalwahl 2019 für die Liste „Soziales Rheinfelden“ angetreten und hatte mit 833 Stimmen den vierten Platz erreicht. Nach Rogges Ausscheiden aus dem Gemeinderat – er ist für das Studium weggezogen – soll Lorenz in der Sitzung am Donnerstag, 18. November, als Nachrücker verpflichtet werden und übernimmt auch gleich den stellvertretenden Vorsitz in der neuen Fraktion.

Auch Rüdiger Lorenz schließt sich der neuen Fraktion an. | Bild: Dora Schöls

Mit den Begriffen sozial und ökologisch spiegeln sich die großen Leitlinien wider, die nicht zuletzt für den Dissens mit der Alt-Fraktion verantwortlich waren. Wie schon in der Hauptversammlung der Ortsverbands deutlich wurde, war die ehemalige Fraktion nicht einer Meinung, was die Regelungen der Kitagebühren betraf. „Da haben wir einen sozialen Schwerpunkt gesehen“, so Moritz-Reinbach. Auch die Pläne zum Bau einer muslimischen Kita waren in der ehemaligen Fraktion unterschiedlich bewertet worden. Außerdem, so Moritz-Reinbach, wolle die Sören-Fraktion die ökologische Transformation, die man „bei jedem Thema mitdenken muss“, nachhaltig voranbringen. Dies traue man dem Vorsitzenden der Alt-Fraktion nicht zu.

Der zeigt sich ob der neuesten Entwicklung wenig überrascht. „Der Cut zu uns ist jetzt klar, die politischen Verhältnisse geklärt“, sagte Heiner Lohmann. Damit ist aber auch die vom Ortsverband vorgeschlagene Moderation, um wieder eine Annäherung zu erreichen, vom Tisch. Lohmann und Moritz-Reinbach vertreten dazu unterschiedliche Meinungen. „Es gab zwar die Idee, allerdings wurde sie nie konkretisiert“, sagte Moritz-Reinbach. Lohmann wiederum erklärte, dass sich in Jürgen Kempf, Grünen-Ortschaftsrat in Karsau, sogar schon eine Person gefunden hätte, die eine solche Moderation hätte übernehmen können.

„Zahltag ist der Wahltag“, so Lohmann, der bei der ganzen Angelegenheit hauptsächlich bedauert, dass dem Wählerwillen nicht entsprochen werde. „Meine Frau Anette, Elif Ünal und ich vereinen 15.000 Stimmen auf uns, die anderen gerade die Hälfte.“ Dass die neue Fraktion nun trotzdem ein Mitglied mehr hat als die alte, müsse man akzeptieren. Was die Besetzung der Ausschüsse betrifft, stehen beide Fraktionen in Kontakt zum Hauptamt. Jeder werde ein Sitz in einem Ausschuss zustehen, so Lohmann.