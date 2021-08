von Sophia Kaiser

Die zwei Zimmer des kleinen Cafés „Metamorphose“ wirken wie ein großes, gemütliches Wohnzimmer. Regale voller Bücher, bunt zusammengewürfelte Möbel und es riecht wie in einem Antiquitätenladen. In dieser heimeligen Atmosphäre sollen demnächst die Treffen von Sprich Dich Aus!, der Jung-und-Krebs-Gruppe für Angehörige von Krebserkrankten, stattfinden. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Teilnehmer.

Die Freiburger Selbsthilfegruppe Jung und Krebs wirbt sogar auf dem legendären Holbein-Pferdchen für ihre gute Sache. Jetzt hat sich in Rheinfelden ein Ableger gegründet. | Bild: Carlotta Pippart

Die beiden Initiatorinnen Rosie Stoss und Christiane Aurich sind vorbereitet und voller Tatendrang. Seit knapp zwei Jahren gibt es die Jung-und-Krebs-Gruppe in Rheinfelden. Der Ableger der Freiburger Gruppe wurde im Mai 2019 von Aurichs Tochter Dilek Skrabania für Betroffene gegründet. Die 34-Jährige ist selbst an Krebs erkrankt und wollte anderen Betroffenen einen Raum geben, sich austauschen und Zeit miteinander verbringen zu können. Knapp ein Jahr später entschieden sich Stoss und Aurich dafür, auch den Angehörigen eine Gruppe anzubieten – die erste ihrer Art.

Zur Gründung der Gruppe hat die beiden Frauen vor allem der private Bezug zur Thematik bewegt. Stoss‘ Tochter ist vor zweieinhalb Jahren, mit nur 21 Jahren, an Krebs gestorben. Während ihrer Erkrankung besuchte sie die Jung-und-Krebs-Gruppe in Freiburg, zu der sie ihre Mutter begleitet hat. Vor allem der Gruppenzusammenhalt und ihre Mitglieder sind Stoss in positiver Erinnerung geblieben. „Das sind wirklich supertolle Menschen“, sagt Stoss. Auch Aurichs Tochter Dilek lernte sie dort kennen. Die positiven Eindrücke aus der Freiburger Gruppe haben Stoss in ihrer Idee bestärkt, eine Angehörigengruppe zu gründen.

Neustart

Im vergangenen Jahr hat die Corona-Pandemie die neugegründete Gruppe ausgebremst. Als es im September losgehen konnte, haben sich Aurich und Stoss dreimal mit zwei interessierten Angehörigen getroffen. Durch den erneuten Lockdown fielen die Treffen flach. Jetzt soll die Gruppe wieder aktiviert werden. „Wenn jemand Bedarf hat, sich auszutauschen als Angehöriger von Krebserkrankten, ist er jederzeit willkommen“, sagt Aurich. Auch wenn die Gruppe Jung und Krebs heißt, gibt es in der Rheinfelder Gruppe keine Altersbeschränkung. Bei den gemeinsamen Treffen soll zum einen auf persönliche Probleme eingegangen werden, zum anderen sind aber auch gemeinsame Aktivitäten wie Kräuterwanderungen, Vorträge oder Töpfern geplant.

Im Innenhof vor dem Café lässt sich sicher auch der eine oder andere Sommerabend verbringen. Alles soll an die Bedürfnisse der Teilnehmer angepasst werden. Stoss und Aurich können dabei auch aus eigenen Erfahrungen heraus Tipps geben. „Man muss nicht nur übers Thema Krebs sprechen, sondern kann einfach über alles Mögliche reden, was einen beschäftigt. Wir holen jeden da ab, wo er gerade ist“, sagt Stoss.

Das Budget

Als Selbsthilfegruppe wird Sprich Dich Aus! von der Muttergruppe in Freiburg finanziell unterstützt und hat für die geplanten Aktivitäten auch ein Budget zur Verfügung. Stoss und Aurich versprühen Motivation und Tatendrang, sie haben Lust, die Gruppe zu organisieren, und genügend Ideen in petto. Jetzt braucht es nur noch die Teilnehmer.