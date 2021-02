von Leony Stabla

Wer ist diese Frau, der ich mein wichtigstes Gut, mein Kind, anvertrauen soll? Was kostet mich das? Und wäre eine Krippe nicht doch besser für uns geeignet? Was muss ich denn eigentlich tun, um einen Platz zu bekommen? Es gibt viele Fragen, die sich Eltern stellen, wenn sie überlegen, ihren Nachwuchs zu einer Tagesmutter zu geben. Die Gemeinde Schwörstadt will Aufklärungsarbeit leisten und lud am Mittwoch zu einem Pressegespräch.

Es sei wichtig, die Tagesmütter und ihre Arbeit auch mal vorzustellen, denn oft fragen Eltern nur bei der Kindertagespflege an, weil sie für ihr Kind keinen Krippenplatz bekommen haben, erklärte Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat beim Pressegespräch. Dabei „leisten Tagemütter einen wertvollen Beitrag, werden aber leider oft nicht gesehen.“

Besonders, wenn Eltern passgenaue Betreuungszeiten bräuchten und nicht nur von acht bis zwölf Uhr, sei die Kindertagepflege oft die bessere Wahl, so Birgitt Kiefer, Geschäftsleitung des Familienzentrums Rheinfelden. Das Angebot ist keine Konkurrenz, sondern eine flexible Ergänzung zur Krippe, da sind sich alle einig. Und dank des „Schwörstädter Modells“, bei dem die Gemeinde seit Oktober 2019 insgesamt 15 Betreuungsplätze für Kinder mit Wohnsitz in Schwörstadt mit zwei Euro pro Stunde fördert, müssten die Eltern auch nicht mehr Geld als für einen Krippenplatz bezahlen, führen Katharina Garthaus und Jacqueline Dumont von der Gemeindeverwaltung aus.

Derzeit wird die Betreuung von neun Kindern aus Schwörstadt gefördert. Die Vermittlung übernimmt der Fachdienst Kindertagespflege des Familienzentrums als freier Träger im Auftrag des Landratsamtes Lörrach. Seine Aufgabe ist zum Beispiel auch die Beratung der Eltern, Krisenintervention, Verwaltung, Qualitätssicherung und Evaluation. Des Weiteren kümmert sich der Fachdienst um die Begleitung sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung der Tagesmütter und er ist es, der die Eignung der Tagesmütter prüft und fortlaufend im Auge behält.

Und Karen Maywald, die vom Fachdienst für Schwörstadt zuständig ist, kennt alle fünf Tagesmütter mit ihren unterschiedlichen Profilen. Sie selbst hat früher als Tagesmutter gearbeitet und ihre Kinder bei einer Tagesmutter in Betreuung gehabt und nun „die Arbeit aus allen drei Blickwinkeln“, wie sie sagte. Sie weiß, wie wichtig es ist, dass sowohl Betreuungszeiten als auch Werte und Chemie zwischen Eltern und Tagesmutter stimmen und freut sich, dass Schwörstadt ein breites Spektrum bietet. Da ist zum Beispiel Janine Feick, die seit 2017 als Kindertagespflege Zipfelmützchen Kinder von null bis drei Jahren betreut und viel Wert darauf legt, jedes Kind als Persönlichkeit mit seinen eigenen Talenten und Stärken anzunehmen. Oder Sabrina Schulze, deren Schwerpunkt die kreative Arbeit mit U-3-Kindern ist.

Kontakt zu Tieren

Jede Menge Kontakt zu Tieren bietet Mandy Klöter mit ihrer Kindertagespflege Rehkids, die auf ihrem alten Hof Hühner, Schweine, Forellen sowie einen Hund und eine Katze hält. In der Kindertagespflege Rotznäsle betreut Manja Brugger schon seit neun Jahren und legt besonderen Wert auf soziale Kontakte, weshalb sie auch mit den Rehkids kooperiert und gern Feiern und Events für die Kinder anbietet. Marieke De Vet betreut Kinder von ganz klein bis zum Ende der Grundschulzeit. Ausführlich können sich die Tagesmütter nun nach und nach im Gemeindeblatt vorstellen, so Trautwein-Domschat. Die Kooperation, die in diesem Jahr auslaufe, würde auf jeden Fall verlängert.