von Verena Pichler

Die Brache an der Güterstraße bestimmt seit Jahren den Eingang zur Stadt Rheinfelden und bietet keinen sonderlich einladenden Anblick: Mal war die Fläche vermüllt, mal mit Autos zugeparkt oder wurde zum Abstellen von Baumaschinen genutzt. Seit Kurzem ist das Gelände komplett eingezäunt und ein Gebrauchtwagenhändler nutzt die private Fläche für seine Fahrzeugausstellung.

„Es liegt ein Bauantrag für einen Container vor, der als Verkaufsbüro dienen soll, ebenso für eine Corona-Teststelle“, sagt der kommissarische Stadtbauamtsleiter Tobias Obert auf Nachfrage Ende der vergangenen Woche. Über diese Anträge sei aber noch nicht entschieden worden, da noch Unterlagen fehlen würden.

Besitzer der Fläche ist die WoBau Swiss GmbH mit Sitz in Rheinfelden. Wie Geschäftsleiter Salih Afsar am Donnerstag erklärte, sei ein temporärer Mietvertrag mit dem Gebrauchtwagenhändler aufgesetzt worden. Ihn habe es zunehmend gestört, dass sein Grundstück als Parkplatz benutzt wurde. Eigentlich möchte die GmbH auf dem Gelände ein Wohn- und Geschäftshaus errichten, seit Jahren stockt aber die Entwicklung. Laut Afsar kommt nun wieder Bewegung in die Sache. Die GmbH habe den Notarvertrag für das Grundstück der Sängerhalle unterschrieben, im März erfolge die Schlüsselübergabe. „Es hing alles an der Spielhalle.“ Deren Umzug in die Peter-Krauseneck-Straße hat der Gemeinderat im vergangenen Jahr mit einer knappen Entscheidung ermöglicht.

Afsar schätzt, dass mit dem Bau des Wohn- und Geschäftsgebäudes in zweieinhalb Jahren begonnen werden kann. 2016 hatte der Investor seine Pläne für eine Überbauung mit Wohnen und Dienstleistung entlang der Güterstraße öffentlich im Gemeinderat präsentiert. Zwischen der Stadt und der Wobau Swiss wurde ein „Letter of Intent“ geschlossen, wonach sich die Afsar-Pläne in den städtebaulichen Entwurf für das Bahnhofsareal integrieren. Dann war es – öffentlich zumindest – still um das Projekt, bis im Mai 2020 durch die Verlegung der Spielothek aus der Sängerhalle Bewegung in die Sache kam.

Mit der jetzigen Zwischenlösung ist Tobias Obert nicht ganz glücklich. „Schöner sieht das auch nicht aus.“ Die Stadt – Bau- und Ordnungsamt – prüfe aktuell gemeinsam mit der Kreisabfallwirtschaft, ob die bisherigen Maßnahmen des Mieters ohne genehmigten Bauantrag rechtens sind.