von Roswitha Frey

Am Schluss sitzen Esther und Elias auf dem Gerüst in einem luftigen Wirbel von Seifenblasen. Zwischen Imagination und Wirklichkeit, Wunschwelten und realen Problemen bewegen sich die Protagonisten im Stück „Märchenherz“, das unter Regie von Recha la Dous vom Theater Tempus fugit in einer Abendvorstellung und drei Schülervorstellungen im Rheinfelder Bürgersaal aufgeführt wurde.

Frei nach dem gleichnamigen Einakter des Briten Philip Ridley treffen eine junge Frau und ein junger Mann zufällig aufeinander, die sich nur flüchtig kennen. Das ungewöhnliche Setting ist mitten im Saal aufgebaut: ein Gerüst voller ausrangierter Elektrogeräte und Kassetten, mit denen Elias (Elias Füchsle) sich sein „persönliches Soundlabor“ eingerichtet hat und wie ein DJ seine eigenen Radioshows inszeniert. Er nimmt Geräusche aus dem Supermarkt und dem Alltag auf und bastelt sich seine eigene Welt aus Klängen.

Als schlaksigen, ein bisschen abgedrehten Typen spielt Elias Füchsle diesen jungen Mann mit Mütze, Sweatshirt, löchriger Hose und gemusterten Socken, der wie ein Nerd in seiner Sound-Höhle haust. Eines Nachts taucht bei ihm plötzlich Esther (Esther Kammüller) auf, mit Glitzerspangen im Haar, lackierten Fingernägeln, Minirock und Jäckchen aus Kunstpelz. Sie ist von ihrer Geburtstagsparty zu Hause abgehauen, weil sie die „Neue“ ihres Vaters nicht ausstehen kann. „Es war so peinlich“, erzählt sie genervt, wie die Kassiererin aus dem Supermarkt und ihr Vater sich bei der Party aufgeführt haben, „vor all meinen Freunden“. Sie ist bei Elias gestrandet, dem Sound-Tüftler, der davon erzählt, dass er in Wohnwagen, besetzten Häusern, einer illegalen Lagerhalle gelebt hat und erst kürzlich hierher gezogen ist.

Zunächst stehen Elias und Esther weit voneinander entfernt an zwei Mikrofonen. Esther guckt ständig auf ihr Handy, reagiert abweisend, redet abfällig über den „Haufen Schrott“, den Elias um sich versammelt hat. Vorsichtige Annäherungsversuche wehrt sie ab. Die zwei jungen Schauspieler fühlen sich überzeugend in die Charaktere, Emotionen, Eigenheiten ihrer Figuren ein. Hinter der Prinzessinnen-Allüre von Esther steckt ein verletzliches Mädchen, das darunter leidet, dass sich niemand in der Familie um sie kümmert. Unter dem Schlabber-Look und dem aufgedreht-lustigen, auch mal rotzigen Gebaren von Elias steckt ein gefühlvoller junger Mann, der überraschend poetisch von der Stille des Schnees schwärmt, die allen Müll und trostlosen Beton zudeckt.

Nach und nach gelingt es Elias, die widerstrebende Esther in seine Soundwelt hineinzuziehen. Er spielt ihr Geräusch-Collagen vor und inszeniert mit ihr eine fiktive Radioshow, in der sie als Special Guest „Schwester Esther“ mit moderiert. So taut Esther immer mehr auf. Immer wieder beziehen die Darsteller die Räume des Bürgersaals direkt in ihr Spiel ein. Den jungen Schauspielern gelingt das, was Elias so ausdrückt: Theater – das ist ein Raum für Geschichten. Und solche Geschichten, teils aus der Fantasie, oft aus dem realen sozialen Alltagsleben und der Gefühlswelt junger Menschen gegriffen, erzählen Esther und Elias. Sie, die Schütze-Frau, temperamentvoll und streitlustig, und er, der Einzelgänger, der noch nie eine Freundin hatte, bewegen sich immer mehr aufeinander zu.

Es kommt zu Momenten voller Poesie und Magie. Das weckte auch die Vorstellungskraft der Besucher, die dem großartigen Darsteller-Paar kräftig applaudierten.